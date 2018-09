UN würdigen besonderes Engagement des Werkstoffherstellers / Covestro wird Global Compact LEAD / Einsatz für zehn Prinzipien verantwortungsvoller Unternehmensführung

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Leverkusen (ots) - Covestro ist zum LEAD-Unternehmen des UN GlobalCompact ernannt worden, einer globalen Initiative fürverantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung. Beim UNGlobal Compact Leaders' Summit 2018 am Sitz der Vereinten Nationen inNew York wurde damit das besondere Engagement desWerkstoffherstellers für diese Initiative gewürdigt. Die Auszeichnungreflektiert Covestros kontiuierliches Eintreten für den GlobalCompact und seine zehn Prinzipien einer verantwortungsvollenUnternehmensführung sowie den Einsatz für die Umsetzung seinerVision, die Welt lebenswerter zu machen.Lise Kingo, CEO und Executive Director von UN Global Compact,sagte: "Als LEAD-Unternehmen bezeichnen wir die engagiertestenUnterstützer unserer Initiative. Ohne das mutige Handelnverantwortungsvoller Unternehmen werden wir weder dieUN-Nachhaltigkeitsziele umsetzen noch die Welt erschaffen können, diewir uns vorstellen. Es ist nötig, dass sich Unternehmen aller Größen- so wie die heute ausgezeichneten - noch weiter verbessern, so weitsie in Sachen Nachhaltigkeit auch bereits gekommen sein mögen."Beitrag hochwertiger Werkstoffe"Für uns ist es eine große Ehre, als eines der LEAD-Unternehmenausgezeichnet worden zu sein", erklärte Dr. Markus Steilemann,Vorstandsvorsitzender von Covestro. "Durch unser aktives Engagementauf den diversen Plattformen des UN Global Compact möchten wirunseren Beitrag zu einem positiven Wandel in den Bereichen leisten,in denen wir als weltweit führender Hersteller von hochwertigenWerkstoffen am meisten bewirken können."Um den LEAD-Status zu erlangen, müssen Unternehmen auf mindestenszwei Aktionsplattformen aktiv sein und so ihr Engagement für dieFestlegung und Förderung von Führungspraktiken, die mit den zehnPrinzipien und Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen, unter Beweisstellen. Zudem müssen die Unternehmen jährlich einenNachhaltigkeitsbericht vorlegen, in dem der Fortschritt bei derUmsetzung der zehn Prinzipien dargelegt wird, oder sich verpflichten,den Bericht bis Ende des laufenden Kalenderjahres nachzureichen.In diesem Jahr hat Covestro sein Engagement für UN Global Compactdurch Teilnahme an folgenden Aktionsplattformen unter Beweisgestellt: Nachhaltiger Umgang mit den Ozeanen, Berichterstattung überdie UN-Nachhaltigkeitsziele, Bahnbrechende Innovation, Lösungen fürhumanitäre Maßnahmen.Covestro ist stolz, seit seinem Beitritt zum UN Global Compact imJahr 2015 Teil einer globalen Bewegung aus nachhaltigen Unternehmenund Interessenvertretern zu sein. Durch die Integration einesprinzipienbasierten Ansatzes zum Thema Nachhaltigkeit übernimmtCovestro Verantwortung für die Mitgestaltung einer besseren Welt.Über United Nations Global Compact:United Nations Global Compact ist ein Aufruf an Unternehmen aufder ganzen Welt, ihren Betrieb und ihre Strategien an zehn allgemeinanerkannte Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltund Anti-Korruption anzupassen und sich für die in den Zielen derVereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung formuliertenAnliegen und Absichten einzusetzen. UN Global Compact ist eineFührungsplattform für die Entwicklung, Implementierung undOffenlegung verantwortungsvoller Unternehmenspraktiken. Nach seinerGründung im Jahr 2000 wurde UN Global Compact zur größten Initiativefür eine nachhaltige Unternehmensführung. Heute umfasst sie beinahe70 lokale Netzwerke und wird von mehr als 9.000 Unternehmen und 3.000privaten Unterzeichnern in über 160 Ländern unterstützt.Um mehr zu erfahren, folgen Sie @globalcompact und besuchen Siewww.unglobalcompact.org.Über Covestro:Mit einem Umsatz von 14,1 Milliarden Euro im Jahr 2017 gehörtCovestro zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen.Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung vonHightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungenfür Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendungfinden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie,die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowieder Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport undFreizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst.Covestro produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt perEnde 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).Weitere Informationen finden Sie unter www.covestro.com. FolgenSie uns auf Twitter: www.twitter.com/CovestroZukunftsgerichtete AussagenDiese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichteteAussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosender Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedenebekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andereFaktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, dieFinanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaftwesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. DieseFaktoren schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichtenBerichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.covestro.comzur Verfügung. 