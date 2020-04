UN unterstützen Kampf gegen Corona-Virus in Afrika

ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Um afrikanische Länder im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen, haben die UN ein Logistik-Zentrum für den Transport von medizinischer Ausrüstung in Äthiopien eingerichtet.



Von Addis Abeba aus würden demnächst Flugzeuge des Welternährungsprogramms (WFP) mit Ausstattung wie Masken, Handschuhen und Beatmungsgeräten von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 32 Länder Afrikas anfliegen, teilte das WFP am Dienstag mit. Der erste Flieger werde voraussichtlich noch am Dienstag nach Dschibuti am Horn von Afrika fliegen. Man hoffe, künftig auch medizinisches Personal zu befördern und medizinische Notevakuierungen durchzuführen. Unterstützt wird die Initiative von der Regierung Äthiopiens und der Afrikanischen Union (AU).

Fast alle afrikanische Staaten haben nun Fälle von Covid-19 bestätigt. Viele Länder haben schwache Gesundheitssysteme und nicht ausreichend Mittel, um etwa genug medizinische Ausrüstung zu beschaffen. Die Sorge ist groß, wie diese Staaten die Ausbreitung des Coronavirus bewältigen werden./gio/DP/fba