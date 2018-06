UN halten wenig von Asylzentren außerhalb von Europa

GENF (dpa-AFX) - Die Organisation für Migration (IOM) findet Asylzentren der EU außerhalb der Europäischen Union problematisch.



Seine Hilfsorganisation habe keine Anzeichen dafür, dass irgendein Land bereit wäre, so ein Zentrum zu beherbergen, sagte der Sprecher Ryan Schröder der Deutschen Presse-Agentur. Asyl zu suchen, sei ein Recht, das die EU unter allen Umständen sichern müsse. "Asylansprüche außerhalb der Grenzen zu klären, könnte dieses Prinzip verletzen, wenn die rechtlichen Grundlagen nicht klar sind", sagt er.

"Wir unterstützen keinerlei Vorschläge, den Asylprozess zu verlagern, wenn das zum Ziel hat, die Verantwortung abzuschieben und Asyl in Europa einzuschränken", sagt der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, William Spindler. Das UNHCR wollte vor dem EU-Gipfel in Brüssel eigene Vorschläge unterbreiten.

Das UNHCR sieht zwei Möglichkeiten: Zum einen könnten Länder entlang der Fluchtrouten so unterstützt werden, dass Flüchtende dort Asyl beantragen könnten und nicht weiter Richtung Mittelmeer ziehen müssten. Externe EU-Asylzentren seien nur denkbar, wenn die Rechte der Menschen gewahrt würden. In beiden Fällen müssten EU-Staaten garantieren, dass schutzbedürftige Flüchtlinge schnell von dort in sichere Länder umgesiedelt und Migranten sicher in ihre Heimat gebracht werden.

Langfristig funktioniert nach Überzeugung von UNHCR und IOM nur ein Maßnahmenbündel: Es müsse mehr für die Länder getan werden, aus denen die Menschen flüchten, sowie für die Nachbarländer, die viele von ihnen aufnehmen. Ebenso müssten Einwanderungsgesetze geschaffen werden, damit Migranten legal Visa beantragen könnten und sich nicht als Asylbewerber ausgeben müssten, um nach Europa zu kommen.

Das UNHCR kümmert sich nur um schutzbedürftige Flüchtlinge, die IOM um Migranten. Die Organisation hat schon Zehntausende Migranten aus Nordafrika in ihre Heimat zurückgebracht - wenn die Menschen dies angesichts der desolaten Lage vor Ort so wünschen./oe/DP/she