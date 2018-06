UN fordert mehr Engagement gegen Plastikmüll

NEU DELHI (dpa-AFX) - Die Welt steht vor einer Plastikmüll-Krise.



Zu diesem Schluss kommt ein am Dienstag in der indischen Hauptstadt Neu Delhi vorgestellter UN-Bericht.

Nur etwa neun Prozent der neun Milliarden Tonnen Plastik, die bislang weltweit hergestellt wurden, seien wiederverwertet worden, hieß es in dem Bericht. Sorgen bereitet den Vereinten Nationen vor allem die Verwendung von Einweg-Plastik: so seien jedes Jahr bis zu 5 Billionen Plastiktüten im Umlauf.

Plastik fülle die Müllhalden und große Mengen an Plastikmüll fänden ihren Weg in die Ozeane, sagte der Chef der UN-Umweltbehörde UNEP, Eric Solheim, und forderte eine "Revolution". "Wir müssen das Verhältnis der Welt zu Plastik neu definieren." Plastik selbst sei nicht das Problem, sagte er. "Sondern was wir damit machen."

In dem Bericht analysiert die UN Programme zur Reduzierung von Plastikmüll in 60 Ländern und schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor. Am effizientesten sind demnach gezielte Verbote und Abgaben. Allerdings sei ausschlaggebend, dass diese auch gut geplant und umgesetzt würden. Dies sei bislang aber oft nicht der Fall, so die UN.

Der diesjährige Internationale Tag der Umwelt am Dienstag hatte den Kampf gegen Plastikmüll zum Thema./sid/DP/fba