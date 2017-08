UN baut erneut auf MCI-Expertise - BILD

MCI-Professor Belachew Gebrewold in Beratergremium für dieUN-Wirtschaftskommission in Afrika berufenInnsbruck (ots) - Nachdem Professor Belachew Gebrewold erstkürzlich als Vertreter des Management Center Innsbruck (MCI) undeinziger Österreicher ins Steuerungskomitee des "Global Compact forMigration" der United Nations in New York berufen wurde, folgte nundie nächste Einladung: Der ausgewiesene Experte auf dem Gebiet derMigrationsforschung berät die von der UNO eingerichtete EconomicCommission for Africa (ECA).Ausschlaggebend für seine Nominierung in die internationaleBeratergruppe war neben seinen viel beachteten Forschungsarbeiten undPublikationen auch sein persönlicher Hintergrund: Als gebürtigerÄthiopier, den vor mehr als 20 Jahren seine Tätigkeit alsWissenschafter nach Europa geführt hat, kennt er beide Welten undbringt in die Beratungen auch den europäischen Blickwinkel ein.Das hochrangig besetzte Beratungsgremium setzt sich ausWissenschaftern und Entscheidungsträgern aus Afrika und Europazusammen. Gemeinsam sollen Wege identifiziert werden, wie derafrikanische Kontinent mit Fragestellungen, Herausforderungen undChancen der Migrationsbewegung umgehen kann. Das erste Treffen derGruppe fand Anfang August im UN-Konferenzzentrum in AddisAbeba/Äthiopien statt.Migration ist das aktuelle Thema der Gegenwart. Sowohl global alsauch auf dem afrikanischen Kontinent steigt die Mobilität derMenschen. Mit 82 % dominieren innerafrikanische Migrationsbewegungen,nur 12 % entfallen auf Europa, 6 % auf andere Kontinente. Damit istdie afrikanische Geschichte der Migration weit entfernt von dem Bild,das die Medien präsentieren.Belachew Gebrewold betont die Wichtigkeit seiner Aufgabe: "Hier inEuropa haben wir eine ganz bestimmte Wahrnehmung derMigrationsbewegungen in Afrika: Mein Plädoyer ist, dass beide Seitendie Blickwinkel und Sorgen der jeweils anderen verstehen. Afrika mussdie Ängste und Befürchtungen Europas ernst nehmen. Nur gemeinsamkönnen nachhaltige Maßnahmen entwickelt werden."MCI-Rektor Andreas Altmann freut sich über die Berufung vonBelachew Gebrewold: "Kaum eine andere Hochschule Österreichs istmomentan im Bereich der Migrationsforschung international so gefragtwie das MCI. Ich gratuliere Professor Gebrewold und dem gesamten Teamdes Departments Soziale Arbeit, deren Arbeit erneut gewürdigt wird."CV Belachew Gebrewold:https://www.mci.edu/faculty/belachew.gebrewold.html Bilddownload undweitere Informationen:https://www.mci.edu/de/presse/7558-un-baut-erneut-auf-mci-expertiseBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell