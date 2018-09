UN-Wetterchef: Erreichen von Pariser Klimaziel nicht sehr realistisch

GENF (dpa-AFX) - Das ehrgeizige Pariser Klimaziel, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, hat nach Ansicht des ranghöchsten UN-Meteorologen kaum Aussicht auf Erfolg.



"Wenn man die 1,5 Grad erreichen will, müssen die Ambitionen extrem hochgeschraubt werden. Man könnte sagen, dass es nicht sehr realistisch ist, die 1,5 Grad zu erreichen", sagte der Chef der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, am Donnerstag in Genf vor dem Verein der UN-Pressevertreter (Acanu). In Paris hatte die Weltgemeinschaft 2015 vereinbart, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad - möglichst sogar bei nur 1,5 Grad - zu stoppen. Gemeint ist die mittlere Temperatur im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten./oe/DP/nas