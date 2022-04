UN: Von Zelensky aufgefordert!

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky forderte die Vereinten Nationen auf, Russland von seinem ständigen Sitz im Sicherheitsrat auszuschließen, nachdem es Beweise dafür gibt, dass russische Truppen während ihrer Invasion und anhaltenden Besetzung der Ukraine Kriegsverbrechen begangen haben.

In einer virtuellen Rede vor den Mitgliedern des Sicherheitsrates im UN-Hauptquartier in New York City beschuldigte Zelensky Russland, sein Vetorecht im Rat zu missbrauchen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung