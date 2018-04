UN-Sicherheitsrat sucht Weg aus der Blockade beim Syrien-Konflikt

NEW YORK (dpa-AFX) - Hinter verschlossenen Türen hat der UN-Sicherheitsrat um einen Ausweg aus der Syrienkrise gerungen.



"Es ist dringend erforderlich, die Gefahr eines Krieges abzuwehren", sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja nach dem Treffen am Donnerstag in New York.

"Wir hoffen, dass es nicht zu dem Punkt kommt, von dem an es kein Zurück mehr gibt, und dass die USA und ihre Verbündeten von einem militärischen Angriff gegen einen eigenständigen Staat absehen", sagte Nebensja weiter. Die Gefahr einer Eskalation bestehe nicht nur für Syrien, denn das russische Militär sei dort auf Ersuchen der syrischen Regierung stationiert, warnte Nebensja.

Vor dem Treffen hatte Schwedens UN-Botschafter Olof Skoog einen neuen Resolutionsentwurf eingebracht, der eine Abrüstungsmission in Syrien vorsieht. Darüber sei aber zunächst nicht weiter gesprochen worden, sagten UN-Diplomaten nach der Sitzung.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte die Mitglieder des Rates angesichts der Spannungen nach dem mutmaßlichen Einsatz von Giftgas in Syrien zuvor davor gewarnt, die Lage außer Kontrolle geraten zu lassen. Er habe die Botschafter der fünf ständigen Mitglieder des höchsten UN-Gremiums kontaktiert, um seine Sorge über die Pattsituation im Rat zu bekräftigen, hatte Guterres in der Nacht zum Donnerstag mitgeteilt.

Am Dienstag waren gleich drei Resolutionsentwürfe zu Untersuchungen des mutmaßlichen Giftgasangriffes an Vetos Russlands und der USA gescheitert./cah/DP/he