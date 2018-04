UN-Sicherheitsrat kommt wegen Angriff auf Syrien zusammen

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Der UN-Sicherheitsrat kommt am Samstagvormittag (US-Ostküstenzeit) zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Russland hatte dies beantragt. Die Sitzung soll gegen 17 Uhr deutscher Zeit beginnen, war aus Diplomatenkreise zu hören.

Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten am frühen Samstagmorgen Ziele in Syrien bombardiert, die mit der Herstellung von Chemiewaffen in Zusammenhang stehen sollen. Die Westmächte werfen Syrien vor, eine Woche zuvor im syrischen Distrikt Duma Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Sowohl die syrische Regierung als auch das verbündete Russland bestreiten dies.

Foto: über dts Nachrichtenagentur