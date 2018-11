UN-Migrationspakt: Paritätischer warnt vor rechtspopulistischer Stimmungsmache und Fehlinformationen

Berlin (ots) - Angesichts der Stimmungsmache und öffentlichenAngriffe von Rechtspopulisten hat sich der Vorstand des ParitätischenGesamtverbandes ausdrücklich hinter die Unterzeichnung desUN-Migrationspaktes gestellt. Der Paritätische warnt vor einermutwilligen Verzögerung der Ratifizierung des Paktes, dem mehrjährigeBeratungen der Vereinten Nationen vorangegangen sind.Die in der aktuellen Debatte vorgebrachten Vorwürfe, mit dem Paktwürde die nationale Souveränität bei der Gestaltung der Migrationaufgegeben, einer Masseneinwanderung würden Tür und Tor geöffnet, diePressefreiheit werde beschnitten, um migrationskritischeBerichterstattung zu unterbinden, entbehrten jeder Grundlage, heißtes in der Vorstands-Resolution des Paritätischen. "Es handelt sichhier um übelste Stimmungsmache mit Falschinformationen", so RolfRosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands.Die grundsätzlich positive Sicht auf Migration, die der Pakt "inpolitisch rauen Zeiten" transportiere, wird vom ParitätischenWohlfahrtsverband entschieden unterstützt. Der Pakt stelle einen"Meilenstein in der internationalen Migrationspolitik dar, da sicherstmals unter Führung der UN die überwiegende Mehrzahl derUN-Mitgliedsstaaten auf eine gemeinsame Vision von sicherer,geregelter und legaler Migration einigen", so die Positionierung."Wir appellieren an die Politik zu einer sachlichen Debattezurückzukehren und nicht die rechtspopulistische Stimmungsmache nichtweiter anzuheizen. Wer die Unterzeichnung des UN-Migrationspaktesjetzt in Frage stellt oder künstlich verzögert, gießt Wasser auf dieMühlen von AfD und anderen Rechten", warnt Rolf Rosenbrock.Pressekontakt:Philipp Meinertredaktion@paritaet.org030/24636-339Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell