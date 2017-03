UN-Liste der Schande zu Kindersoldaten ist lückenhaft / terre des hommes und Watchlist fordern vollständige Liste von Konfliktparteien, die Kinderrechte in bewaffneten Konflikten verletzen

Osnabrück (ots) - Die sogenannte Liste der Schande über Staatenoder Konfliktparteien, die in bewaffneten Konflikten Kinder alsKämpfer rekrutieren, enthält politisch motivierte Lücken. Daraufweist das Bündnis Watchlist on Children in Armed Conflict, einZusammenschluss internationaler Kinder- undMenschenrechtsorganisationen, hin. Als Mitglied diesesWatchlist-Bündnisses fordert das internationale Kinderhilfswerk terredes hommes UN-Generalsekretär António Guterres auf, weiterebewaffnete Gruppen aus zehn Ländern in die Liste aufzunehmen. Diesist das Ergebnis einer neuen 50-seitigen Studie der Watchlist.Die Liste der Schande ist Bestandteil des jährlichen Berichts desUN-Generalsekretärs zu Kindern in bewaffneten Konflikten, der zurzeiterstellt wird. Dort werden Konfliktparteien aufgeführt, die Kinder inbewaffneten Konflikten rekrutieren, töten, verletzen, entführen,sexuell ausbeuten oder Schulen und Krankenhäuser angreifen.»Es darf nur einen Maßstab geben, warum eine Konfliktpartei in derListe der Schande aufgeführt wird, nämlich dokumentierte, von denVereinten Nationen verifizierte Fälle von schwerenKinderrechtsverletzungen. Politischer Einfluss auf derinternationalen Bühne darf keine Rolle spielen«, sagte RalfWillinger, Referent für Kinderrechte bei terre des hommes undMitglied des Advisory Board der Watchlist.2015 und 2016 ist es Israel beziehungsweise Saudi-Arabiengelungen, durch politischen Druck und Drohungen wieder von der Listeder Schande gestrichen zu werden, obwohl schwereKinderrechtsverletzungen durch die israelischen Streitkräfte imGaza-Streifen 2014 und durch Saudi-Arabien im Krieg im Jemen 2015dokumentiert sind. Zudem fehlen in der Liste als weitereKonfliktländer Indien, Pakistan, Thailand, Libanon und Libyen, obwohldort laut Bericht des Generalsekretärs seit Jahren schwereKinderrechtsverletzungen stattfinden. Sie werden aber im Anhang auspolitischen Gründen nicht aufgeführt.»Die Liste der Schande wird in der Öffentlichkeit starkwahrgenommen und setzt dort gelistete Akteure unter Druck. Umsowichtiger ist es, dass sie vollständig ist und alle Akteure benennt,die Kinderrechte missachten. Nur dann entfaltet die Liste ihreWirkung und kann als Druckmittel zu Verhandlungen über ein Ende vonKinderrechtsverletzungen wie der Ausbeutung von Kindern als Soldatenführen«, so Ralf Willinger.terre des hommes fordert einflussreiche Staaten wie die USA, dieEU, Deutschland, Frankreich, Großbritannien auf, dem Generalsekretärder Vereinten Nationen öffentlich den Rücken zu stärken und so dazubeizutragen, dass bei erneuten politischen Drohungen einzelnergelisteter Staaten nicht länger Zugeständnisse gemacht werden.Pressekontakt:verantwortlich: terre des hommesKontakt: Ralf Willinger, Tel. 05 41 / 71 01-108r.willinger@tdh.dewww.tdh.deWatchlist-Bericht zur Liste der Schande:http://ots.de/mf0fyLink zur Weltkarte mit allen 20 Ländern, in denen schwereKinderrechtsverletzungen in bewaffneten Konflikten stattfinden:http://ots.de/8ODSjOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell