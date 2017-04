UN-Landminentag: Die Gefahr ist nicht vorüber

München (ots) - Am 4. April wird jährlich an die Gefahr durchexplosive Kriegsreste in vielen Regionen der Welt erinnert. Derletzte Landminenbericht vom November 2016 hat deutlich gemacht: DieZahl der Opfer von Unfällen mit Minen und Blindgängern ist in einemJahr um 75 Prozent gestiegen. Schuld daran ist unter anderem diemassive und systematische Bombardierung mit explosiven Waffen inbewohnten Gebieten im Irak, in Syrien, im Jemen oder in der Ukraine.Explosive Waffen töten und verletzen vor allem die Zivilbevölkerung.Ihre Blindgänger bleiben oft noch lange nach dem Krieg als tödlicheGefahr zurück. Mit einer aktuellen Petition ruft HandicapInternational deshalb dazu auf, dass die völkerrechtswidrigeBombardierung von Zivilbevölkerung beendet wird und die Betroffenenunterstützt werden.90 Prozent der Menschen, die durch den Einsatz von Explosivwaffenin bewohnten Gebieten getötet und verletzt werden, sind Zivilistinnenund Zivilisten. Bombardierungen und Raketenangriffe hinterlassenzahlreiche explosive Kriegsreste, die weite Gebiete über das Ende derKämpfe hinaus verseuchen. Ähnlich wie Landminen bedrohen dieseÜberreste des Krieges die Bevölkerung langfristig und erschweren dieRückkehr in ein normales soziales und wirtschaftliches Leben.Besonders gravierend ist die Situation in Syrien: 3,6 MillionenMenschen leben in Gebieten, die mit explosiven Kriegsresten undimprovisierten Sprengsätzen verseucht sind. Das ergab eineUntersuchung der Minenaktionsbehörde der Vereinten Nationen (UNMAS)im November 2016."Bombardierungen und ihre Folgen treiben Menschen in die Fluchtund bedrohen sie auch noch bei ihrer Rückkehr nach dem Krieg", sagtEva Maria Fischer, Kampagnensprecherin von Handicap InternationalDeutschland. "Wegen der massiven Verseuchung in Ländern wie dem Irakoder Syrien stellen sich unsere Entminungsexperten auf jahrelangeRäumungen ein."Handicap International engagiert sich weltweit in Projekten zurEntminung, Risikoaufklärung und Unterstützung von betroffenenMenschen. Die Organisation hat die Internationalen Kampagne zumVerbot von Landminen (ICBL) mit gegründet, die 1997 denFriedensnobelpreis erhalten hat, und ist aktives Mitglied derinternationalen Koalition gegen Streubomben (CMC). Beide Kampagnenhaben große Erfolge erzielt und entscheidend dazu beigetragen, dassLandminen und Streubomben durch internationale Verträge verbotenwurden. Heute geht es darum, dass diese Verträge konsequent undweltweit umgesetzt werden. Gleichzeitig engagiert sich HandicapInternational mit dem internationalen Netzwerk Explosivwaffen (INEW)dafür, dass die Zivilbevölkerung vor den Folgen von Bombardierungengeschützt wird.Hier finden Sie die aktuelle Petition "Stop Bombing Civilians":http://ots.de/2d6vHPressekontakt:Dr. Eva Maria Fischer, Leiterin Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit089/54 76 06 13, 0176/99 28 41 35, www.handicap-international.de,www.landmine.deOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell