UN-Klimaverhandlungen der Minister eröffnet

MADRID (dpa-AFX) - Auf der UN-Klimakonferenz in Madrid haben die Verhandlungen auf Regierungsebene offiziell begonnen.



UN-Klimachefin Patricia Espinosa sagte am Montag, die Wissenschaft zeige "überwältigend", dass die Welt nicht auf dem richtigen Weg sei. Der Weltklimarat zeige auf, dass die Menschen vergifteten, was sie auf diesem Planeten am Leben halte. "Gleichzeitig subventionieren Regierungen weiter die fossilen Industrien, unsere Konsumgewohnheiten haben sich insgesamt wenig geändert, und der Gap-Bericht des UN-Umweltprogramms zeigt, dass der Treibhausgasausstoß weiter steigt", sagte sie.

"Wir handeln nicht schnell genug, um die tiefgreifende Veränderung in unserer Gesellschaft zu verordnen, die die Zukunft der Menschheit auf diesem Planeten retten wird."

Der Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, warnte vor den Folgen des Klimawandels wie stärkeren Stürmen, Dürren und Überschwemmungen. Der Hunger in der Welt nehme wieder zu. 85 Prozent der Energie würden aus Kohle, Öl und Gas gewonnen, nur 15 Prozent aus Atomkraft, Wasserkraft und erneuerbaren Energien, sagte er. "Wir haben noch etwas Zeit, unsere Systeme umzustellen, aber es muss in den kommenden 10 bis 30 Jahren passieren, um das Abkommen von Paris erfolgreich umzusetzen", sagte er.

Spaniens Umweltministerin Teresa Ribera schwor die Regierungen am Dienstag in Madrid ein: "Wir stehen zur Klimaschutz-Agenda, wir stehen zur internationalen Zusammenarbeit", sagte sie. Es gebe einige, die das Thema kurzfristig und hauptsächlich national betrachteten, das sei falsch. Spanien war als Gastgeber eingesprungen, die Konferenzleitung hat aber Chile, wo eigentlich verhandelt werden sollte. Weil es dort heftige Proteste gegen die Regierung gibt, musste der Klimagipfel kurzfristig umziehen./ted/DP/jha