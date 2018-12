Mainz (ots) -Am kommenden Freitag, 14. Dezember 2018, endet im polnischenKatowice die 24. Weltklimakonferenz, an deren Ende die Verabschiedungeines Regelbuchs zur Umsetzung des Pariser Abkommens stehen soll. Andiesem Schlusstag berichtet "heute - in Europa" ab 16.00 Uhr im ZDFunter dem Titel "Dürre, Fluten, Hungernöte - ist das Klima nochretten?" live von den entscheidenden Tagen auf dem UN-Klimagipfel.ZDF-Moderatorin Jasmin Hekmati informiert die Zuschauer über dieaktuellen Entwicklungen auf der Konferenz in Katowice und beleuchtetzudem in einer On-Reportage, warum Kopenhagen als EuropasUmwelthauptstadt gilt. In Sachen Verkehr, Klima, Umwelt bezeichnenviele Dänemarks Hauptstadt als lebenswerteste Metropole desKontinents.Seit der UN-Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen immer wieder einVerhandlungsthema: der Preis, der für Emissionen vonKohlenstoffdioxid bezahlt werden muss und über den die Erreichung derKlimaziele gesteuert werden soll. "heute - in Europa" beleuchtet dieaktuelle Entwicklung im EU-Emissonshandel und berichtet, wie überdieses komplexe Thema in Katowice diskutiert wurde.Zudem spricht Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Interviewmit "heute - in Europa" über ihre Bilanz des UN-Klimagipfels."heute - in Europa" berichtet montags bis freitags um 16.00 Uhr imZDF über das Nachrichtengeschehen mit Schwerpunkt europäische Länder.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europahttp://heute.dehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell