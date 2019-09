UN-Klimagipfel 2019 - NOVENTI Teil der Delegation des Senats der Deutschen Wirtschaft / Offener Brief an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika - The New York Times (FOTO)

München (ots) -Im Rahmen des UN-Klimagipfel 2019 in New York City ist NOVENTITeil der Delegationsreise des Senats der Deutschen Wirtschaft und desBundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungund stellt als Vertreter Deutschlands seine Aktivitäten fürklimaneutrales und nachhaltiges Handeln vor.Parallel ruft NOVENTI in einem offenen Brief an den Präsidentender Vereinigten Staaten von Amerika in The New York Times dazu auf,zu handeln. Dem Klima kann sich niemand entziehen.Dazu der Vorstandsvorsitzende der NOVENTI Health SE, Dr. HermannSommer: "Wir sind dankbar und freuen uns, unsere Aktivitätenanlässlich des UN-Klimagipfels 2019 zusammen mit dem Bundesministerfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Herrn Dr. GerdMüller, im Rahmen der Delegationsreise des Senats der Wirtschaft inNew York City präsentieren zu dürfen.Natürlich haben wir nicht die perfekte Antwort auf die Klimakrise.Aber gerade als systemrelevanter Gestalter des deutschenGesundheitsmarktes wollen wir ein Zeichen setzen und sind überzeugt,dass Unternehmen wie NOVENTI eine wichtige Kraft für eine nachhaltigeEntwicklung und eine gute Umweltverträglichkeit sein können - wennsie sich entsprechend für Klimainitiativen einsetzen. Wir hoffen,damit auch ein kleiner Baustein zur Bewahrung unsererLebensgrundlagen zu sein, ganz im Geiste des von der Bundesregierungbeschlossenen Klimaschutzprogramms 2030."NOVENTI Health SE Vorstand Dr. Sven Jansen ist vor Ort in New Yorkund spricht dazu u.a. mit dem Bundesminister für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung Dr. Gerd Müller, dem Botschafter derStändigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den VereintenNationen Dr. Christoph Heusgen sowie Prof. Dr. Dr. Dr. h.c.Franz-Josef Radermacher."Dear Mr. President" - Aufruf zum HandelnZeitgleich veröffentlicht NOVENTI am heutigen Montag, den23.09.2019, in The New York Times in über 60 Ländern sowie in derBILD und im Handelsblatt einen offenen Brief an den Präsidenten derVereinigten Staaten von Amerika. Dazu Dr. Sven Jansen: "In unseremoffenen Brief fordern wir den Präsidenten der Vereinigten Staatendazu auf, zu handeln. Er ist zuvorderst für die Bewahrung unsererLebensgrundlagen verantwortlich. Dem Klima kann sich niemandentziehen. Damit wollen wir aufrütteln und zeigen, dass jeder fürumweltbewusstes Verhalten verantwortlich ist - vom Kind bis zumStaatsoberhaupt. Aber insbesondere der Präsident der VereinigtenStaaten von Amerika darf sich dem nicht entziehen. Er muss Vorbildund Leader zugleich sein - auf dem Weg zu einem besseren Klima, einerbesseren Umwelt und einer besseren Gesundheit.Gleichzeitig muss natürlich auch jedes Unternehmen seinen Teildazu beitragen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Wirkönnen die Klimakrise nicht allein lösen - aber jeder kann einintegraler Bestandteil einer nachhaltigeren Zukunft sein."Verantwortung als Marktführer und TechnologietreiberAls Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und Europasgrößtes Abrechnungsunternehmen sind wir der systemrelevante Gestalterdes deutschen Gesundheitsmarktes und wollen neue Dynamiken für dieDigitalisierung des Gesundheitsmarktes anstoßen. Gleichzeitig sindwir uns auch unserer Verantwortung bewusst: Nachhaltigkeit ist daherein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und einMaßstab für den unternehmerischen Erfolg. DieNachhaltigkeitsanstrengungen sind in alle Geschäftsbereiche undProzesse integriert. Unser Ziel ist es, die Auswirkungen auf dasKlima so gering wie möglich zu halten, und wir suchen laufend nachMöglichkeiten, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.Über NOVENTIDie NOVENTI Group ist marktführend im digitalen Gesundheitsmarktin Deutschland und mit über 20 Milliarden EuroRezept-Abrechnungsvolumen Europas größtes Abrechnungsunternehmen imGesundheitswesen. Die NOVENTI Group vereint mit ihren rund 2.000Mitarbeitern und 25 eigenständigen Einzelgesellschaften eineGemeinsamkeit: Sie agieren alle im Gesundheitsmarkt mit denKernzielgruppen Apotheken, sonstige Leistungserbringer, Pflegediensteund Ärzte. Sie bietet neben Finanzierungssicherheit dieNetzwerk-Plattform, die den wichtigen unternehmensübergreifendenKnow-how-Transfer fördert. Daneben agieren die Einzelgesellschaftenin ihrem operativen Geschäftsbetrieb unabhängig. Nachhaltigkeit isteines der Grundprinzipien der Unternehmensstrategie, NOVENTI wurdeals klimaneutrales Unternehmen und als "Great Place to Work"ausgezeichnet.NOVENTI - Damit Gesundheit Zukunft hat.Pressekontakt:Dr. Silvio KuscheBereichsvorstand Marketing (CMO)Tomannweg 6 - D-81673 MünchenSilvio.Kusche@noventi.deOriginal-Content von: NOVENTI GmbH, übermittelt durch news aktuell