UN: Hoffen, dass Beziehungen zwischen USA und Deutschland gut bleiben

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten US-Truppenabzug aus Deutschland hoffen die Vereinten Nationen auf eine weiterhin stabile Partnerschaft zwischen den beiden Ländern.



"Wir hoffen, dass die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland weiterhin positiv und konstruktiv für beide Staaten sein werden", sagte Sprecher Farhan Haq am Mittwoch in New York. Inhaltlich äußere sich die Organisation zu bilateralen Angelegenheiten aber nicht.

Die USA hatten zuvor angekündigt, ein Drittel der bislang in Deutschland stationierten Soldaten möglichst rasch abziehen zu wollen: Gut die Hälfte der rund 12 000 betroffenen Soldaten sollen in die USA zurückgeholt, weitere 5600 in andere Nato-Länder verlegt werden./scb/DP/fba