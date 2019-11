UN-Generalsekretär lobt deutsche Klimapolitik als beispielhaft

BERLIN (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Klimapolitik der Bundesregierung als vorbildlich gelobt.



"Sie haben tatsächlich ein Beispiel gegeben für moralische Verantwortung und für ein Verantwortungsgefühl für das Schicksal der Welt in diesem Bereich", sagte er am Dienstag in Berlin bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit Blick auf das soeben von der großen Koalition geschnürte Klimapaket sagte er: "Das ist ein unerhört wichtiger Beitrag für die Bekämpfung des Klimawandels."

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen äußerte die Hoffnung, dass andere Staaten dem Beispiel Deutschlands folgen werden. Er sprach von einer "Lebenskrise des Klimawandels", die bewältigt werden müsse. "Dies ist ein Kampf, den wir zurzeit nicht gewinnen", warnte er. Der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase habe im vergangenen Jahr eine neue Qualität erreicht. "Das Wachstum ist noch nicht einmal verlangsamt worden." Neue Berichte des UN-Umweltprogramms zeigten, dass auch die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht erreicht würden, sagte Guterres.

Merkel bekräftigte das Ziel der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Europa bis 2050 zum ersten CO2-freien Kontinent zu machen. "Wir wissen aus allen Berichten, die wir bekommen, dass die Situation besorgniserregend ist. Und deshalb muss Deutschland, muss Europa hier handeln."/sk/DP/jha