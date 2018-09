UN-Generalsekretär fürchtet Gefahren von Cyber-Kriminalität

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - UN-Generalsekretär António Guterres hat vor den Gefahren von Cyber-Kriminalität gewarnt. Die Auswirkungen der Technologie auf die globale Kriegsführung könnten neue Rüstungswettläufe hervorrufen, sagte Guterres am Dienstag vor der UN-Generalversammlung. Cyber-Kriminalität würde das Vertrauen der Staaten untereinander verschlechtern, so Guterres.

Zum globalen Klimawandel sagte Guterres: Wenn man den Kurs nicht ändern werde, würde man einen unkontrollierbaren Klimawandel riskieren. Klimafreundliche und nachhaltige Industrie könne die globale Wirtschaft ankurbeln, indem sie neue Märkte und Arbeitsplätze schaffe. Zudem äußerte Guterres sich zur Gleichberechtigung von Frauen: Es gebe ein tiefe Kluft bezüglich des geschlechtsspezifischen Lohngefälles. Die Regierungen müssten stärkere soziale Sicherheitsnetze und ein universales Grundeinkommen durchsetzen, so UN-Generalsekretär.

Foto: über dts Nachrichtenagentur