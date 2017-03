UN-Experten: Wachstum lässt sich von Ressourcen-Verbrauch entkoppeln

BERLIN (dpa-AFX) - Wachstum der Weltwirtschaft und ein sparsamer Umgang mit Ressourcen wie Wasser, Kohle oder Metalle sind einem UN-Bericht zufolge keine Gegensätze.



Wie die Experten des Ressourcenrats der Vereinten Nationen für einem neuen Grundlagenbericht berechnet haben, könnte die Menschheit ihren Rohstoffverbrauch bis 2050 um 28 Prozent verringern und den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase um rund 60 Prozent mindern, während die Weltwirtschaftsleistung weiter um 1 Prozent wächst.

Wenn alles so weiterginge wie bisher, würde der Ressourcenverbrauch dagegen dem Bericht zufolge von derzeit 85 Milliarden Tonnen pro Jahr bis 2050 auf 186 Milliarden Tonnen ansteigen, weil mehr Menschen in die Mittelschicht aufsteigen und mehr konsumieren.

Die G20-Staaten berieten am Donnerstag in Berlin erstmals über einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. "Wir brauchen eine starke Partnerschaft aller großen Wirtschaftsmächte, damit wir die Grenzen unseres Planeten nicht noch weiter überschreiten", sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Wachstum und Ressourcenverbrauch seien weltweit immer noch viel zu stark miteinander verbunden.

Am 7. und 8. Juli tagen die Industrie- und Schwellenländer der G20 unter deutschem Vorsitz in Hamburg, auch Klimaschutz und der Umgang mit Ressourcen stehen auf der Agenda. Deutschland hat bereits eine G7-Allianz für Ressourceneffizienz angestoßen und will diese nun auf die Gruppe der 20 ausweiten./ted/DP/she