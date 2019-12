UN-Entwicklungsziele: Klimawandel, Konflikte und mangelnder politischer Wille machen Fortschritte zunichte / Eine Zwischenbilanz der SOS-Kinderdörfer (FOTO)

München (ots) - Vor fünf Jahren haben sich die Mitgliedstaaten der VereintenNationen auf neue Entwicklungsziele für das Jahr 2030 geeinigt. Demnach soll esin 15 Jahren unter anderem keine Armut und keinen Hunger mehr geben, jedes Kindeine Schulbildung erhalten, die Gesundheitsversorgung verbessert werden undMänner und Frauen gleichberechtigt zusammenleben. Bereits bis 2020 soll dieJugendarbeitslosigkeit deutlich eingedämmt werden.Fünf Jahre nach Verabschiedung des Aktionsplans hat die HilfsorganisationSOS-Kinderdörfer Bilanz gezogen. Demnach wird es immer unwahrscheinlicher, dassdie "Ziele zur nachhaltigen Entwicklung" erreicht werden. "Wir hinken allenZielen massiv hinterher. Der Klimawandel, zunehmende Konflikte und mangelnderpolitischer Wille verhindern den Fortschritt und haben viele Erfolge vergangenerJahre sogar wieder zunichtegemacht. Und angesichts des hohenBevölkerungswachstums, mit dem wir in den nächsten Jahrzehnten rechnen, werdendie Herausforderung enorm wachsen", sagt Louay Yassin, Sprecher derSOS-Kinderdörfer in München. Vor allem Kinder seien die Leidtragenden.Die wichtigsten Punkte für Kinder - eine Zwischenbilanz:- Beseitigung der extremen ArmutSeit 1990 ist die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, weltweit von36 Prozent auf 10 Prozent gesunken. Aber die Fortschritte sind zu gering, um dasZiel, die Armut bis 2030 zu beseitigen, zu erreichen. Nach Schätzungen der UNwerden es 2030 immer noch 6 Prozent sein. Kinder sind überproportionalbetroffen: Aktuell lebt jedes fünfte Kind in extremer Armut.- Den Hunger beendenTrotz weltweiter Anstrengungen, den Hunger zu beseitigen, ist die Zahl derMenschen, die hungern, im dritten Jahr in Folge gestiegen. 2018 litten immernoch 822 Millionen Menschen an Hunger. Besonders dramatisch ist die Situation inAfrika, wo der Hunger in allen Ländern zunimmt. In Ostafrika ist ein Drittel derMenschen betroffen. "Gerade für Kinder sind die Auswirkungen massiv. Hunger undUnterentwicklung sind für viele Jungen und Mädchen ein Todesurteil", sagt LouayYassin.- Kinder- und Müttersterblichkeit reduzierenDie Kinder- und Müttersterblichkeit konnte weltweit reduziert werden. Aktuellsterben täglich 17000 Kinder weniger als 1990. Allerdings sind immer nochjährlich über fünf Millionen Kinder unter fünf Jahren betroffen. "Und auch dasist eine Tatsache: In armen Familien sterben doppelt so viele Kinder wie inwohlhabenden! Ihr Tod könnte bei entsprechender Versorgung in vielen Fällenverhindert werden", sagt SOS-Sprecher Yassin. Die höchste Kindersterblichkeitliegt in Afrika südlich der Sahara sowie in Südasien vor: Vier von fünf Kindern,die vor ihrem fünften Geburtstag sterben, kommen aus diesen Regionen.- Gleiche Rechte für Jungen und MädchenFür Mädchen hat sich Einiges verbessert: Die Zahl der Mädchen unter 18, dieverheiratet sind, ist auf 650 Millionen gesunken. Allein in Asien wurde die Zahlder verheirateten Mädchen um ein Viertel verringert. Auch bei der weiblichenGenitalverstümmelung gibt es Fortschritte: Wurde in den 30 am meistenbetroffenen Ländern im Jahr 2000 noch jedes zweite Mädchen beschnitten, ist esderzeit etwa jedes dritte. "Dennoch sind wir von Gleichberechtigung meilenweitentfernt. Mädchen und Frauen erleiden weiterhin Diskriminierung und Gewalt undwerden häufig auch durch die Gesetze benachteiligt", sagt Yassin. So gäbe es in49 Ländern keine gesetzlichen Regelungen, die Frauen vor häuslicher Gewaltschützten.- Schulbildung für alleGingen noch im 2000 15 Prozent der Kinder im Grundschulalter nicht zur Schule,waren es 2008 nur noch 9 Prozent. Seitdem stagniert die Zahl jedoch. Besondersin Konflikt- und Kriegsgebieten haben viele Jungen und Mädchen keine Chance aufBildung. Nur jedes zweite Kind in diesen Regionen besucht die Schule. "Besondersbeunruhigt uns auch die mangelhafte Qualität der Bildung. Nicht einmal dieHälfte aller weltweiten Grundschulkinder verfügt über Basiskenntnisse in Lesenund Rechen", sagt Yassin.- Jugendarbeitslosigkeit soll signifikant verringert werdenAls eines von wenigen Zielen soll die deutliche Verringerung derJugendarbeitslosigkeit bereits bis 2020 erreicht werden. "Auch davon sind wirweit entfernt", sagt Yassin. Zwar konnte sich der globale Arbeitsmarkt von derWeltwirtschaftskrise inzwischen erholen - im Vergleich zu 6,6 ProzentArbeitslosen 2009 waren es 2018 fünf Prozent-, aber für die Jugendlichen siehtdie Situation weiterhin düster aus. Sie waren mehr als doppelt so häufigbetroffen. Mit 11,8 Prozent liegt die Zahl 2018 zwar unter den 12,6 Prozent von2013, aber von einer signifikanten Verbesserung kann keine Rede sein. "WennJugendliche keine Chance haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sich inihre Gesellschaften einzubringen, hat das gravierende Auswirkungen. Es ist einHemmnis für den Fortschritt und gefährdet den Frieden", sagt Yassin.- Ende jeglicher Kinderarbeit bis 2025Die Beseitigung jeglicher Kinderarbeit soll bereits 2025 erreicht werden. "Wirmüssen unsere Anstrengungen auch hier deutlich intensivieren, um dieses wichtigeZiel zu erreichen", sagt Yassin. Denn aktuell müssten immer noch weltweit 152Jungen und Mädchen arbeiten, 73 Millionen davon gehen gefährlicher Kinderarbeitnach. Im Jahr 2012 waren es 168 Millionen Jungen und Mädchen, von denen 85Millionen besonders gefährliche Arbeiten verrichten mussten. "Der Fortschrittist viel zu gering", sagt Yassin.