UN-China-Handelsspannungen treiben Bewerbungen für Thailands Residenzprogramm in die Höhe

London (ots/PRNewswire) - Die neuesten Daten deuten darauf hin,dass Thailand zu einem unbeabsichtigten Nutznießer der derzeitigenturbulenten Handelsbeziehungen zwischen den zwei mächtigstenVolkswirtschaften der Welt wird. Während US-amerikanische PräsidentDonald Trump und sein chinesisches Pendant Xi Jinping einenungebrochenen Appetit für die Implementierung von bilateralenHandelstarifen demonstrieren, ist der Konsens, dass die zunehmendenUN-China-Welthandelsspannungen den Rest der Welt in dem Maßebeeinträchtigen, in dem sie drohen, die chinesisch-amerikanischenBeziehungen zu destabilisieren.Für Thailand scheint es jedoch einen Silberstreifen am Horizontaufgrund dieser geopolitischen Zerrüttungen zu geben und zwar in Formvon erhöht eingehenden Investitionen von Einzelpersonen, die sich fürsein beliebtes Wohnsitz-durch-Investition-Programm(https://www.henleyglobal.com/residence-thailand-overview/) bewerben,und der Verlagerung von internationalen Unternehmen, die daraninteressiert sind, die Vorteile des stabilen, geschäftsfreundlichenUmfeldes zu nutzen, die das Land zu bieten hat.Dominic Volek(https://www.henleyglobal.com/key-people-details/dominic-volek/),Head of Southeast Asia bei der Investment-MigrationsgesellschaftHenley & Partners (https://www.henleyglobal.com/), sagt, dass es inden letzten zwei Monaten (Juli und August) eine Steigerung um 50 %bei den Bewerbungen für das Thailand Elite Residence Program(https://www.thailandelite-direct.com/de) von asiatischen Bürgern imVergleich zum ersten Halbjahr 2019 gegeben hat. Insbesondere hat dasProgramm einen dreifachen Anstieg von Anträgen vonHongkong-Einwohnern im August erlebt, im Vergleich zum gesamtenZeitraum Januar-Juli 2019."Angesichts des Interesses chinesischer Bürger an Luxus-Immobilienliegt Thailands Anziehungskraft in seinem Immobilienmarkt. Mitengeren Beschränkungen für Kapitalabfluss und dem Trend zugünstigeren Immobilien hat Thailand viel zu bieten. Wohnungspreisekönnen zwischen 40.000 USD und 150.000 USD für Immobilien immittleren Bereich bis hin zu Luxuswohnungen betragen - was überauserschwinglich im Vergleich zu Immobilienpreisen in Australien,Großbritannien, oder den USA ist," fügte Volek hinzu.Das Thailand Elite Residence Program(https://www.thailandelite-direct.com/de) bietet einMehrfach-Einreise-Visum für qualifizierte Bewerber, und gestattetihnen, Thailand zu besuchen und dort für einen Zeitraum von zwischenfünf und zwanzig Jahren zu leben - bei einer einmaligen Zahlungzwischen 500.000 THB (ca. 16.000 USD) und 2,14 Millionen THB (ca.68.000 USD).Da sich die Handelsspannungen zwischen China und den USAintensivieren, scheint Thailand optimal positioniert zu sein, dieBelohnungen seiner beträchtlichen Anstrengungen in den letzten Jahrenzu ernten und zum drittgrößten Geschäfts- und Investor-Hub nachHongkong und Singapur in der Region zu werden.PressekontaktePaddy BlewerGroup PR Directorpaddy.blewer@henleyglobal.comMobile: +44-774-190-9957Original-Content von: Henley & Partners, übermittelt durch news aktuell