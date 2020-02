UN-Botschafter Heusgen: Der Klimawandel wird neues großes Problem für den Frieden

Düsseldorf (ots) - Deutschlands UN-Botschafter Christoph Heusgen sieht denKlimawandel als eine Gefahr für die Sicherheit in der Welt. "Das wird ein neuesgroßes Problem für den Frieden. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, weil essonst zu spät sein kann", sagte Heusgen der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag). Deutschland werde als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat indiesem Jahr den Komplex Klima und Sicherheit in den Blick nehmen. "Wir wollendeutlich machen, wie sich Klimaveränderungen auf Sicherheit auswirken. Wennbeispielsweise Bevölkerungen etwa aufgrund von Dürre abwandern und in anderenGebiete ansässig werden wollen, kommt es regelmäßig zu Konflikten." Besondersbetroffene Gebiete seien die Sahel-Zone und die Tschadsee-Region oder Staatenwie Niger, Vietnam oder Inselstaaten. "Wir müssen das Bewusstsein dafür schärfenund Vorsorge treffen." Fast alle gegenwärtigen Mitglieder des Sicherheitsrateshätten Unterstützung signalisiert. Der Grundkonsens bestehe bei vielen, konkreteMaßnahmen müssten folgen: "Klimawandel, Flucht von Menschen vor Hitze undTrockenheit oder Anstieg des Meeresspiegels bedeutet Destabilisierungbetroffener Länder."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4519993OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell