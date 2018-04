Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Mohammed Bin Rashid Initiative for Global Prosperity hatwährend einer privaten Veranstaltung im Rahmen des GlobalManufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) der Hannover Messe2018 wichtige Partnerschaften mit acht Organen der Vereinten Nationenund Solve, einer Initiative des Massachusetts Institute of Technology(MIT), bekanntgemacht.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/682572/Badr_Al_Olama_GMIS.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/682573/Suhail_Mohamed_Faraj_Al_Mazrouei.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/682573/Suhail_Mohamed_Faraj_Al_Mazrouei.jpg) )Diese Ankündigung bekräftigt erneut die Bedeutung, die das Erreichender Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals,SDGs) der Vereinten Nationen hat, indem die internationaleGemeinschaft der Entscheidungsträger in die Lage versetzt und dazuangeregt wird, transformative Lösungen für einige der größtenweltweiten Probleme zu finden.Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsidentund Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscherdes Emirats Dubai, ist ein Philanthrop, der das Leben von mehr als130 Millionen Menschen in 116 Ländern beeinflusst und verbessert hat.Er hat mit Nachdruck betont, welche Rolle die Innovation bei derUmgestaltung von Industrien wie auch bei der Stärkung vonWirtschaftsräumen und Gesellschaften spielt.Indem Erzeuger, Start-ups, Unternehmer, Regierungen und NGOs aneinen Tisch gebracht werden, um internationale Zusammenarbeit undPartnerschaften zu ermöglichen, schafft die Initiative ein Ökosystem,in welchem Innovationen zur Erhöhung des weltweiten Wohlstands durchProduktinnovationen erschlossen und beschleunigt werden können."Durch die Schaffung einer internationalen Gemeinschaft derEntscheidungsträger, die sich für die weltweite Verbreitung vonWohlstand engagieren, ist die Mohammed Bin Rashid Initiative forGlobal Prosperity dazu angelegt, unkonventionelles Denken zu fördern,nicht offensichtliche Partnerschaften zu schließen und überraschendeErgebnisse voranzutreiben. Wir fühlen uns geehrt und sind stolzdarauf, zusammen mit wichtigen UN-Behörden unsere gemeinsame Missionvoranzutreiben - eine stärkere, bessere, wohlhabendere Welt mit mehrGleichberechtigung und Selbstbestimmung zu gestalten", so BadrAl-Olama, Head of the Organising Committee for the GlobalManufacturing and Industrialisation Summit.Die Initiative verbindet die Mohammed Bin Rashid Global MakerChallenge, eine offene Online-Innovationsplattform, über die "Macher"und Innovatoren Design-Denkansätze zur Lösung konkreter realerProbleme zur Anwendung bringen können, mit dem Mohammed Bin RashidGlobal Prosperity Award, einer prestigeträchtigen internationalenAuszeichnung, die gesellschaftliche Innovationen erkennt und belohntund für den Nutzen wirbt, den die verarbeitende Industrie für dieMenschheit darstellt.Die Initiative lädt weltweit führende Erzeuger und Unternehmerein, eines der von den Partner-UN-Behörden erkannten, globalen Zieleaufzugreifen und mit ihnen gemeinsam daran zu arbeiten, und zwar übereine integrierte offene Innovationsplattform, die das Austauschen vonIdeen und die gemeinsame Entwicklung von Lösungen ermöglicht.Diese Ziele lauten wie folgt:* Nachhaltige Energien: Die Herausforderung liegt darin, wieerneuerbare Ressourcen für humanitäre Aktionen eingesetzt werdenkönnen und zugleich Ungleichheit aufgrund von wirtschaftlichemWohlstand und Industrialisierung verringert werden kann.* Digitale Kluft und Digitalkompetenz: Die Aufgabe besteht in derHauptsache darin, sicherzustellen, dass unterversorgte Gemeinschaftenund gefährdete Bevölkerungsgruppen Zugriff auf digitaleInnovationskapazitäten haben, die die digitale Transformationbeschleunigen, und sich so die Lücke der digitalen Kenntnisse imZusammenhang mit neu entstehenden Technologien verkleinert.* Landökosysteme schützen und Ernährungssicherung: Dieses Zielkonzentriert sich auf die Förderung inklusiver Transformation vonländlichen Ökosystemen in einer zunehmend städtischen Welt und dieErmöglichung von Investitionen in bäuerliche Kleinbetriebe, mit einemSchwerpunkt auf der Entwicklung des Unternehmertums in derAgrarindustrie, insbesondere für Frauen und junge Menschen, um dasZiel für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, den Hunger zu beenden.* Nachhaltige Städte: Die Aufgabe soll lösen, wie Städte zuInnovationsschmieden und Wachstumszentren sowie zu Motoren fürnachhaltige Entwicklung werden können.Die umfassende Partnerschaft und die dazugehörigen Ziele wurden inAnwesenheit von LI Yong, Director General of the United NationsIndustrial Development Organization (UNIDO), und Suhail Al Mazrouei,Energie- und Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate,sowie weltweit anerkannten Vordenkern, Ministern, Akademikern undUnternehmern bekanntgemacht.Seine Exzellenz Ing. Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, Energie-und Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, stelltefest: "Die Mohammad Bin Rashid Initiative for Global Prosperityberuht auf der festen Überzeugung der Vereinigten Arabischen Emirate,dass Innovation die Schwierigkeiten überwinden kann, denen sich dieWelt gegenüber sieht, und neue Horizonte für Entwicklung, Wachstumund Wohlstand eröffnet. Die positiven Auswirkungen solcher Innovationsollten nicht allein einer einzigen Nation zugutekommen, sondern derganzen Welt."Die Initiative wurde zuerst von Seiner Hoheit Scheich Mohamed binZayed Al-Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretenderKommandant der Streitkräfte der VAE, am Rande des GlobalManufacturing and Industrialisation Summit, der an der Paris-SorbonneUniversity in Abu Dhabi im März 2017 abgehalten wurde, ins Lebengerufen.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.makingprosperity.com