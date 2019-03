UNO-Flüchtlingshilfe zur Syrien-Geberkonferenz / Acht Jahre Krieg: 83 Prozent der Syrer leben unter der Armutsgrenze

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Mit Beginn des neunten Kriegsjahres herrschtweiterhin unvorstellbare Not in Syrien, der Bedarf bleibt auferschreckend hohem Niveau: Insgesamt 11,7 Millionen Menschen brauchenSchutz, Unterkünfte, ärztliche Versorgung und andere humanitäreHilfe. Mehr als sechs Millionen sind Vertriebene innerhalb desLandes, und 5,6 Millionen Syrer leben als Flüchtlinge in denNachbarstaaten.Anlässlich der zurzeit in Brüssel stattfindenden Geberkonferenzfür Syrien appelliert daher die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationalePartner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), andie internationale Gemeinschaft, Vertriebene und Geflüchtete aus demBürgerkriegsland sowie die aufnehmenden Gastgemeinden verstärkt zuunterstützen."Acht Jahre Gewalt und Zerstörung haben praktisch jeden zweitenSyrer zur Flucht gezwungen. Die Menschen verarmen zusehends, weil siekeine Möglichkeit mehr haben, ihren Lebensunterhalt selbst zubestreiten. 83 Prozent der Syrer leben mittlerweile unter derArmutsgrenze. Vor allem die Kinder sind von der Misere betroffen:Mehr als zwei Millionen Mädchen und Jungen können derzeit nicht zurSchule gehen. Ohne schnelle und substanzielle Hilfe droht eine ganzeGeneration verloren zu gehen", betont Peter Ruhenstroth-Bauer,Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.Der Krieg geht weiterWährend die Regierungsarmee große Teile des Landes inzwischenzurückerobert hat, geht in anderen Regionen die Gewalt weiter. ImNordosten von Syrien wurden im Verlauf der Kämpfe gegen denIslamischen Staat viele Zivilisten von der Versorgung abgeschlossen.Unter schwierigen Bedingungen haben seit letztem Dezember 50.000Menschen im Flüchtlingslager Al Hol, ebenfalls im Nordosten gelegen,Schutz und Unterkunft gefunden. Äußerst prekär ist auch die Lage imCamp Rukban im Südosten Syriens, wo mehr als 40.000 Menschen leben.Das Lager liegt im Niemandsland. Es gibt kaum Infrastruktur undmedizinische Versorgung. Der Gesundheitszustand der Einwohner istkatastrophal.In diesem Februar fand in Rukban eine der größten Hilfsmissionenfür die notleidende syrische Bevölkerung statt. Der UNHCR kooperiertemit anderen UN-Organisationen und dem Syrischen Roten Halbmond. Mehrals 300 Helfer waren dabei, als über 100 Laster mit Hilfsgütern indie Region aufbrachen. Die Pakete enthielten Lebensmittel,Medikamente, medizinisches Gerät, Winterkleidung und Hygiene-Sets fürFrauen und Mädchen.Mehr zur aktuellen Situation in Syrien unter folgendem Link:www.uno-fluechtlingshilfe.de/nothilfe/syrien/