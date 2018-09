UNO-Flüchtlingshilfe zum Weltfriedenstag der Vereinten Nationen: Solidarität und Mitgefühl für Flüchtlinge

Bonn (ots) - Am 21. September 1981 verkündete dieGeneralversammlung der Vereinten Nationen den Weltfriedenstag(International Day of Peace). An dem Gedenktag soll die Idee desFriedens sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen ihnenthematisiert und gestärkt werden."Diese Idee mit Leben zu füllen, ist eine der größtengesellschaftlichen Herausforderungen. Ganz besonders auch durch einensolidarischen Umgang mit Menschen, die bei uns Schutz und Sicherheitsuchen. Am Weltfriedenstag rufen wir daher auf, Mitgefühl mitgeflüchteten Menschen zu zeigen", sagt Peter Ruhenstroth-Bauer,Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.In Zeiten drohender gesellschaftlicher Spaltung, Diskriminierungund Vorurteilen gegenüber Flüchtlingen richtet sich die Botschaft desWeltfriedenstags daher an Menschen, die Vorbehalte gegen Geflüchtetehaben und sich durch ihre Anwesenheit bedroht fühlen. Der Appell gehtdarüber hinaus an die aufnehmenden Länder und Gemeinden, Flüchtlingendie Unterstützung zukommen zu lassen, die sie dringend benötigen."Gegenseitiger Respekt und ein friedliches Miteinander sind füralle ein Gewinn. Die erfolgreiche Integration muss deshalb einegesamtgesellschaftliche Aufgabe sein ", so Peter Ruhenstroth-Bauer.Wie dringend internationale Solidarität und politische Lösungengebraucht werden, zeigt die aktuelle Situation von Flüchtlingen undMigranten an den europäischen Außengrenzen. Beim riskanten Versuch inseeuntüchtigen Booten nach Europa zu gelangen, sind in diesem Jahrbereits 1.642 Menschen auf der Mittelmeerroute gestorben oder werdenvermisst.Die Gesamtzahl der Bootsflüchtlinge ist zwar mit etwa 82.103(Stand: 18. September 2018) geringer als 2017 (172.301Bootsflüchtlinge im gesamten Jahr). Im Verhältnis sind in diesem Jahraber deutlich mehr Menschen umgekommen: War es 2017 noch jeder 42.Bootsflüchtling, der auf der Mittelmeerüberquerung sein Leben ließ,so starb 2018 bislang jeder 18. Flüchtling auf dieser Route.Weiter Informationen und Spenden online unter:www.uno-fluechtlingshilfe.dePressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell