Die UNO-Flüchtlingshilfe zum Tag der Deutschen Einheit / Dank und Unterstützung für viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in ganz Deutschland

Bonn (ots) - Mit dem Einigungsvertrag vom 3. Oktober 1990 und derfriedlichen Revolution hat eines der wichtigsten Ereignisse derdeutschen Nachkriegsgeschichte einen Höhepunkt und einengesamtgesellschaftlichen Neuanfang erlebt. Bis heute ist diegemeinsame Kraftanstrengung zur endgültigen sozialen,wirtschaftlichen und politischen Einheit eine täglicheHerausforderung.Eine Zäsur in der Geschichte des wiedervereinten Deutschlandsstellten die Ereignisse von 2015 und 2016 dar: HunderttausendeMenschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung haben in DeutschlandSchutz gefunden. Auch diese Aufgabe ist und bleibt immens. Im Jahr2017 zählte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 186.000Asylsuchende. Das waren deutlich weniger als im Jahr davor und nurnoch ein Fünftel der Zahl von 2015. Seit 1953 haben damit insgesamtmehr als 5,4 Millionen Menschen in Deutschland einen Asylantraggestellt. Auch wenn aktuell deutlich weniger Geflüchtete nachDeutschland kommen, geht es jetzt vor allem darum, die anerkanntenFlüchtlinge sozial und wirtschaftlich zu integrieren.Die Herausforderungen bleiben groß. Im letzten Jahr unterstütztedie UNO-Flüchtlingshilfe in Deutschland 68 Projekte für Geflüchteteund stellte hierfür 1,35 Millionen Euro zu Verfügung. Schwerpunkt derFörderung lag hierbei auf Projekten, bei denen Flüchtlinge beratenund betreut werden sowie sozialen und psychologischen Beistanderhalten."Gerade auch in Ostdeutschland werden Projekte für Geflüchtete vonvielen Ehrenamtlern getragen. Die Bedingungen für das Engagement imEhrenamt dürfen sich aber auch angesichts der allgemein politischenDebatte nicht verschärfen. Engagierte sehen sich immer häufiger mitder Aufforderung zur Rechtfertigung ihres Engagements imunmittelbaren Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis konfrontiert",so der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, PeterRuhenstroth-Bauer. "Die UNO-Flüchtlingshilfe dankt allenehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern. Gerade in Zeiten,die von Unsicherheiten, Sorgen und massiven Umbrüchen geprägt sind,hat diese engagierte Arbeit einen unschätzbaren Wert für unsersoziales und humanitäres Miteinander", so Ruhenstroth-Bauer.Weitere Informationen und Spenden online:www.uno-fluechtlingshilfe.de