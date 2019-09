UNO-Flüchtlingshilfe zum Syrien-Gipfel in Ankara / Alarmierender Notstand: Fünf Millionen Syrer akut gefährdet

Bonn (ots) - Am 16. September verhandeln die Präsidenten vonRussland, Iran und der Türkei erneut über mögliche gemeinsameSchritte zur Lösung des Syrien-Konflikts. Bei dem Gipfeltreffen inder türkischen Hauptstadt Ankara geht es vor allem um die aktuelleLage und die unterschiedlichen Interessen in der umkämpftenRebellenhochburg Idlib.Seit geraumer Zeit steht die im Nordwesten von Syrien gelegeneProvinz in den Schlagzeilen: Die Region um die Stadt Idlib steht nochunter Kontrolle der Rebellen. Auch wenn aktuell nur wenig über dieanderen Landesteile Syriens berichtet wird, so ist doch das Ausmaßder Not und des Hilfsbedarfs dort nach wie vor schwindelerregendhoch. Hinzu kommt, dass die Sicherheitslage in vielen Regionen prekärbleibt."Krieg und Gewalt in Syrien gehen weiter. Die Bedingungen fürFrieden und eine Rückkehr der Flüchtlinge sind längst noch nichtgegeben. Fast zwölf Millionen Menschen in Syrien brauchen noch immerhumanitäre Hilfe. Fünf Millionen von ihnen befinden in einer akutenlebensbedrohlichen Notlage - eine unvorstellbare Zahl. Davor dürfenwir unsere Augen nicht verschließen", so Peter Ruhenstroth-Bauer,Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner desUN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR).Seit Ausbruch des Syrien-Konfliktes im Jahr 2011 ist der UNHCR vorOrt, versorgt und unterstützt Millionen Flüchtlinge in denNachbarländern und Vertriebene innerhalb Syriens. Allein in denersten sechs Monaten dieses Jahres konnten die Schutzmaßnahmen desUNHCR in Syrien mehr als 750.000 Vertriebene, Rückkehrer und Bewohnervon Gastgemeinden erreichen. Darüber hinaus wurden im selben Zeitrauman 825.000 Bedürftige Basisgüter verteilt. 220.000 Syrern kam eineärztliche Versorgung zugute und 78.000 Menschen konnten in demBürgerkriegsland mit Unterkünften versorgt werden.Seit 2011 unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe die lebensrettendeSyrien-Hilfe des UNHCR kontinuierlich mit ihrer Projektförderung.Allein im letzten Jahr hat die UNO-Flüchtlingshilfe für dieUNHCR-Maßnahmen im Nahen Osten 7,1 Millionen Euro zur Verfügunggestellt.Weitere Hintergründe zur Syrien-Krise unter:www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/syrien/Pressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell