UNO-Flüchtlingshilfe: Umweltveränderungen und Fluchtursachen gehören zusammen

Bonn (ots) - Umweltorganisationen schätzen, dass jedes Jahrdurchschnittlich 21,5 Millionen Menschen vor Dürren, Stürmen oderÜberflutungen fliehen. Neben Menschenrechtsfragen, werden dieAuswirkungen des Klimawandels, vermehrte Naturkatastrophen undUmweltzerstörung zu den großen Herausforderungen für die zukünftigeArbeit in der Flüchtlingshilfe gehören.Eine Folge des Klimawandels ist die Verdopplung derNaturkatastrophen in den letzten 20 Jahren, wodurch immer mehrMenschen zur Flucht gezwungen werden - oft über Landesgrenzen hinweg.Begrenzte natürliche Ressourcen, wie Trinkwasser, werden immerknapper. Die Lebensmittelversorgung ist in vielen Regionen der Weltschon jetzt ein Grund zur Sorge. Der begrenzte Zugang zu Ressourcenist oft Auslöser für Konflikte, die Flucht und Vertreibung zur Folgehaben können."Flucht(ursachen) und ihre Auswirkung auf die Umwelt müssenzusammengedacht werden: Konflikte zerstören die Umwelt und dieZerstörung der Umwelt führt zu Konflikten, indem Menschen ihrerLebensgrundlage entzogen und zur Flucht werden.", so derGeschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer."Darum brauchen wir innovative, nachhaltige und ganzheitlicheLösungsansätze auch bei der Hilfe für Flüchtlinge, um die Umwelt zuschonen." Alleine für Syrien wird geschätzt, dass die größtenWasserreservoire des Landes, welche vor dem Konflikt als Grundlagefür lebenswichtige Landwirtschaft dienten, sich nahezu halbierthaben.Daher müssen in die Flüchtlingsarbeit Umweltaspekte miteinbezogenwerden. In UNHCR-Programmen ist dies schon heute an der Tagesordnung.Ein einfaches und praktisches Beispiel dafür sind Solarlampen, die esFlüchtlingskindern ermöglichen auch bei Anbruch der Dunkelheit zulesen und gleichzeitig Flüchtlingslager nachts sicherer machen. Seitvielen Jahren werden Solarkocher und energiesparende Herde anFlüchtlingsfamilien verteilt und nach der Ansiedlung vielerFlüchtlinge Wiederaufforstungsprogramme unterstützt. ImFlüchtlingslager Azraq in Jordanien wurde in diesem Jahr eineSolaranlage in Betrieb genommen, die syrische Flüchtlinge mit Stromversorgt. Tausende Familien, die vor dem Krieg geflohen sind und seitJahren in einer unwirtlichen Wüstenregion in Jordanien ausharren,können endlich ihre Telefone aufladen, Lebensmittel kühlen und nachEinbruch der Dunkelheit arbeiten und lesen."Dies sind viele gelungene Beispiele, wie die Umwelt geschütztwerden kann. Die UNO-Flüchtlingshilfe wird auch weiterhin alles tun,um Flüchtlingshilfe und Umweltschutz zu vereinen", soRuhenstroth-Bauer. Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partnerdes Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Diefinanzielle Unterstützung der UNO-Flüchtlingshilfe kommt unmittelbardem UNHCR zugute. Online spenden unter www.uno-fluechtlingshilfe.de