UNO-Flüchtlingshilfe: Syrienhilfe dramatisch unterfinanziert

Bonn (ots) - 30.000 Menschen sind inzwischen vor den Luftangriffenauf die syrischen Provinzen Idlib und den Norden von Hama geflüchtet.Tausende Familien machten sich Richtung türkische Grenze auf den Weg.Bislang sollen bei den Bombardierungen mehr als 20 Menschen getötetund mehrere Krankenhäuser in der Nähe der Städte Kafr Zita undLatamneh, Provinz Hama, beschädigt worden sein.Fast drei Millionen Menschen sind in Idlib eingeschlossen, diebefürchtete Großoffensive würde zu einer humanitären Katastrophe undgroßen Fluchtbewegungen führen. Bereits Mitte August warnteFlüchtlingskommissar Filippo Grandi vor den Folgen einerGewalteskalation in Idlib und sprach von der möglicherweiseblutigsten Schlacht im Syrien-Krieg."Mehr als sieben Jahre Krieg und Gewalt haben bereits große Teiledes Landes in eine Trümmerwüste verwandelt und unendliches Leid überdie Syrer gebracht", so der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe,Peter Ruhenstroth-Bauer. "Neue Kämpfe werden verheerende Folgen habenund die ohnehin desolate Lage weiter verschlechtern. Die Menschenbrauchen dringend verstärkt internationale Hilfe."Aufgrund fehlender Gelder wäre die Großoffensive eine enormezusätzliche Belastung für die Arbeit der Hilfsorganisationen. SeitBeginn des Bürgerkriegs schützt und unterstützt dasFlüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) Vertriebene imLand und syrische Flüchtlinge in den Nachbarländern. Aktuell ist dieSyrien-Hilfe des UNHCR jedoch dramatisch unterfinanziert. Bis Endedes Jahres werden dringend 270 Millionen US-Dollar (233 MillionenEuro) benötigt, um den Schutzbedürftigsten überlebenswichtigeUnterstützung zukommen zu lassen. Darunter fällt auch dieVorbereitung für die bevorstehende Winterhilfe.Aufgrund des großen Hilfsbedarfs und hinsichtlich derUnterfinanzierung der UNHCR-Programme in Syrien und in denNachbarländern ruft die UNO-Flüchtlingshilfe zu Spenden auf. Seitvielen Jahren unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe die Syrien-Hilfeseines Partners UNHCR und stellte in diesem Jahr bereits 2,3Millionen Euro dafür bereit. Im letzten Jahr gingen insgesamt 4,5Millionen Euro an die Syrien-Hilfe des UNHCR.Weitere Informationen zum Syrienkonflikt und Spenden online unter:www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-syrien-nothilfeHilfe für Flüchtlinge und Vertriebene in Syrien:Spendenkonto UNO-FlüchtlingshilfeSparkasse Köln-BonnIBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50BIC: COLSDE33 Stichwort: Nothilfe SyrienPressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell