UNO-Flüchtlingshilfe: Soforthilfe für Zyklon-Opfer im südlichen Afrika

Finanztrends Video zu



mehr >

Bonn (ots) - Mehr als zweihundert Tote und viele Verletzte: Dasist die vorläufige Bilanz, die der Zyklon Idai in Simbabwe, Malawiund Mosambik verursacht hat. Hilfsorganisationen vor Ort gehen davonaus, dass die Zahl der Todesopfer weiter ansteigt.Besonders betroffen ist das Flüchtlingslager Tongogara inSimbabwe, in dem mehr als 19.000 Menschen leben, vor allem aus derDemokratischen Republik Kongo und Mosambik. Der Zyklon hat dieUnterkünfte von mehr als 800 im Lager lebenden Flüchtlingenvollständig zerstört, auch hier ist die Tendenz steigend. DasFlüchtlingshilfswerk der Vereinen Nationen (UNHCR) verlegt derzeitbetroffene Flüchtlingsfamilien in sichere Unterkünfte und stelltstabile Zelte auf, um die Menschen unterzubringen. Die Notunterkünftesind jedoch bereits überfüllt, und Dutzende von Familien leben untereinem Dach. Die schweren Stürme und Überschwemmungen haben dieStromversorgung, Bohrlöcher und Latrinen beschädigt, wodurch dieGefahr der Ausbreitung von Krankheiten wie Cholera und Durchfallbesteht."Wie so oft treffen diese verheerenden UmweltkatastrophenMenschen, die bereits Not leiden: Mosambik gehört zu den ärmstenLändern der Welt, die Menschen brauchen nun unsere Unterstützung",appelliert Peter-Ruhenstroth-Bauer, der Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe.Die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner des UNHCR,berichtet von ersten Direktmaßnahmen vor Ort: Mindestens 300Familienzelte sollen jetzt nach Tongogara gebracht werden, dazu12.000 Quadratmeter Plastikplanen, um beschädigte Unterkünfte zureparieren und um Gemeinschaftsräume wie Küchen und Latrinen zuschützen. Peter Ruhenstroth-Bauer: "Wir benötigen Unterstützung fürFrischwassertanks und Wasserreinigungstabletten, um die betroffenenFamilien mit sauberem Wasser zu versorgen und die Ausbreitung vonKrankheiten zu verhindern. Je schneller wir handeln, desto schnellerkönnen wir weitere Schäden und Katastrophen verhindern."Weitere Informationen zur Soforthilfe und Spendenmöglichkeit fürZyklon-Opfer unter:www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-zyklon-nothilfe/Pressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell