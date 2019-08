UNO-Flüchtlingshilfe zu Gast beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Bonn (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und ElkeBüdenbender laden am 30. und 31. August 2019 zum Bürgerfest in denPark von Schloss Bellevue in Berlin ein. Im Mittelpunkt des Festessteht das vielfältige Engagement ehrenamtlich aktiver Menschen inDeutschland.Am ersten Tag des Bürgerfestes würdigt der BundespräsidentBürger*innen mit einer persönlichen Einladung, die sich in besondererWeise für unsere Zivilgesellschaft einsetzen. Zum Tag des offenenSchlosses am 31. August 2019 sind alle Interessierten herzlichwillkommen. Der Eintritt ist frei.Mit dabei ist die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner desFlüchtlingshilfswerkes der Vereinten Nationen (UNHCR). DieHilfsorganisation stellt vor Ort ihre Arbeit sowie Möglichkeiten desehrenamtlichen Engagements vor. Besucher*innen können sich über die"2 Milliarden Kilometer Richtung Schutz"-Kampagne informieren, einenBlick in eine mobile Flüchtlingsunterkunft werfen sowie mehr über dieArbeit des UNHCR erfahren.Beim Bürgerfest wird der Park von Schloss Bellevue zur Bühne fürden Ideenreichtum und die Tatkraft der vielen freiwillig Engagierten- sei es in sozialen und kulturellen Projekten, in Sport,Naturschutz, Bildung oder Digitalisierung. Initiativen,Organisationen und Unternehmen präsentieren ihr gesellschaftlichesEngagement. Zum Erfahrungsaustausch lädt der "Ort der Begegnung" ein.Das Bürgerfest bietet die Chance, die unterschiedlichen Facetten desEhrenamts und ermutigende Erfolgsgeschichten kennenzulernen - einAnsporn, selbst ehrenamtlich aktiv zu werden.Für Interviews steht Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe, vor Ort zur Verfügung. Der Stand derUNO-Flüchtlingshilfe trägt die Nummer 43.Weitere Informationen zum Bürgerfest des Bundespräsidenten findenSie unter: www.bundespräsident.de/bürgerfest-2019Mehr zur Kampagne "Zwei Milliarden Kilometer Richtung Schutz"unter: https://www.uno-fluechtlingshilfe.dePressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell