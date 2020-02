UNITED INTERNET stürzt von der Klippe!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Kräftig den Hintern versohlt bekommen heute UNITED INTERNET-Aktionäre. Der Kurs rauscht heute nämlich 5,5% in den Keller. Damit verbilligen sich die Anteilsscheine auf nur noch 26,74 Euro. Ist nun alles vorbei?

Dieser Nackenschlag sorgt für eine deutliche Verschlechterung der Technik. UNITED INTERNET hat nämlich eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. So fällt das Wertpapier heute auf den stiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato bedeuteten 28,32 Euro dieses Tief. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Anleger, die gerne zocken, könnten diesen Einbruch zum Kauf oder Nachkauf nutzen. Da es bei der Aktie heute einen kräftigen Rabatt gibt. Pessimisten freuen sich vermutlich über den Kursrutsch und sehen sich bestätigt.

