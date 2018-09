UNISOC und Partner der Industriekette lancieren den Vorschlag für den Aufbau der 5G-Industrieökologie

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - UNISOC hat am 2018 China ICSummit zusammen mit 10 in- und ausländischen Partnern derIndustriekette den Vorschlag für den Aufbau der 5G-Industrieökologielanciert. Der vom inländischen Chip-Entwickler UNISOC initiierteVorschlag stieß auf großes Interesse und Unterstützung aus dergesamten Industriekette.Am Gipfeltreffen unterzeichneten 17 Partner der Industriekette denVorschlag als Vertreter von Verfechtern, darunter UNISOC, Intel,TSMC, ARM, Hisense, TCL, ZTE, Transsion Group, Gome Communication,Coolpad, Huaqin, Tinno, Rohde & Schwarz, Keysight Technologies,Anritsu, Skyworks und Qorvo.Gemäß dem Vorschlag wird 5G der Mittelpunkt der nächsten Runde desTechnologiewettbewerbs im weltweiten Mobilkommunikationsmarkt sein.5G ist eher wie ein Schlüssel in die Zukunft, der die mobileInterneterfahrung auf eine neue Ebene hievt und die Popularität desIoT ankurbelt. Die neue Generation derMobilkommunikationstechnologie, die 5G ins Zentrum stellt, wird dieTransformation und den Ausbau verschiedener Industrien beschleunigen,indem die Dynamik des Weltwirtschaftswachstums angekurbelt wird.Auf Basis des Einflusses der 5G-Strategie präsentiert derVorschlag folgende Empfehlungen:1. Beschleunigung der Planung Chinas in Bezug auf das5G-Frequenzspektrum, um die umfassende Entwicklung der Industriezu steuern.2. Stärkung der Planung für den industriellen Einsatz, Ausstattungder 5G-Industrien im Bereich intelligente Terminals mit5G-Technologien als Plattform für industrielle Zusammenarbeit undInnovation.3. Nutzung der diagnostischen Lücke für die Chip-Industrie durch mehrInvestitionen in die Forschung und Entwicklung.4. Stärkung der industriell-ökologischen Zusammenarbeit undErreichung der gemeinsamen Zielsetzungen der 5G-Industrie.5. Förderung und Unterstützung verschiedener Unternehmen zurTeilnahme an der offenen Innovation von 5G-Technologien.6. Förderung einer vernünftigen und breiten Einführung der5G-Pilotdemonstration.7. Durchführung des Plans zur Armutsbekämpfung, indem tote Winkel vonMobilkommunikationsnetzwerken beseitigt werden."5G ist eine Belebung der industriellen Modernisierung in Richtungder gesamten Gesellschaft, wofür eine gesunde und kooperative5G-Industrieökologie äußerst wichtig ist. Und der Vorschlag für denBau einer 5G-Industrieökologie hat zum Ziel, die gesamteIndustriekette zu verdichten, um die 5G-Ökologie zu fördern und denErfolg der kommenden 5G-Ära durch gemeinsame Zusammenarbeit zuermöglichen", sagte Adam Zeng, Chief Executive Officer, UNISOC.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/749375/UNISOC.jpgPressekontakt:Jackie Xu+86-21-2036-0600 Extern: 3322jackie.xu@unisoc.comOriginal-Content von: UNISOC, übermittelt durch news aktuell