Nanjing, China (ots/PRNewswire) - UNISOC gab am 2018 China ICSummit die Lancierung der zwei neuen Produktmarken "UNISOC TIGER" und"UNISOC IVY" bekannt. Dies impliziert, dass UNISOC nach Abschluss derMarkenintegration im Juni dieses Jahres sein Produktportfolio auf dasmittlere bis obere Segment erweitert hat."Die beiden neu lancierten Produktnamen "UNISOC TIGER" fürMobilkommunikationschips und "UNISOC IVY" für Pan-Connection-Chipsunterstreicht unser Bekenntnis zur unabhängigen Chip-Entwicklung und-Gestaltung in den Bereichen Mobilkommunikation undPan-Connection-Chips", sagte Adam Zeng, Chief Executive Officer,UNISOC."UNISOC TIGER" wurde nach der "TIGER Army" im alten China benanntund bedeutet mutige Krieger. "UNISOC IVY" andererseits impliziertVerbindung, Trends, Ökologie und Dynamik.Analysten haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Namensgebungund die Lancierung der beiden neuen Produktlinien "UNISOC TIGER" und"UNISOC IVY" nicht nur eine neue Identität bedeuten, sondern aucheine neue Produktstrategie von UNISOC, um den riesigenMobile-Terminal-Markt mit den "UNISOC TIGER"-Produkten zu beliefern,die durch eine starke Leistung gekennzeichnet sind, um dieBenutzererfahrung zu optimieren und ein mehrschichtiges undmultimodales "UNISOC IVY"-Portfolio für Pan-Connected-IoT-Lösungen zuentwickeln.Folglich wird UNISOC seine umfassende F&E-Kapazität undProduktivität in den Bereichen Mobilkommunikations-Chip-Design undPan-Connection-Chips erreichen und einen Schritt weiter gehen, um einerstklassiger Chip-Designer zu werden.Durch bemerkenswerte Erfolge im Bereich Chip-Design gehört UNISOCzu den drei größten Mobile-Chip-Designern. Momentan genießt dasUnternehmen in Indien im unteren und mittleren Segment einenMarktanteil von 40% und verfügt über große Vorteile in Afrika undeinigen Entwicklungsländern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/749379/UNISOC.jpg