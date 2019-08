UNISOC feiert Premiere von Tiger T710, eine KI-gestützte Hochleistungsplattform für Edge Computing

Peking (ots/PRNewswire) - UNISOC, ein weltweit führender Anbietervon Chipsätzen für mobile Kommunikationsgeräte und IoT, hat heuteseine neue KI-gestützte Edge Computing-Plattform Tiger T710vorgestellt. Die Plattform eignet sich für die verschiedenstenKI-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Handel,Gesundheitsversorgung, Hausgebrauch und Bildung. Mit ihr soll derUmbau der traditionellen Industriegesellschaft in eine Smart Societybeschleunigt werden.Tiger T710 gehört zu einer neuen Generation von UNISOCsKI-Lösungen. Sie basiert auf einer Octa-Core-Architektur, bestehendaus vier 2,0 GHz ARM Cortex-A75 und vier 1,8 GHz ARM Cortex-A55Prozessorkernen. Dank innovativer Chip-Architektur mit hoherEnergieeffizienz eignet sich UNISOC Tiger T710 perfekt für HighPerformance Computing mit verkürzter Entwicklungszeit.UNISOC Tiger T710 ist die erste Chipsatz-Plattform mit derinnovativen heterogenen Dual-Core-Architektur NPU. Sie erfüllt diehöheren Anforderungen bezüglich Rechenleistung und deckt immerkomplexere Anwendungsszenarien ab. In einem aktuellenKI-Benchmark-Chiptest der Eidgenössischen Technischen HochschuleZürich hat UNISOC Tiger T710 mit einem herausragenden Ergebnis von28.097 die Rangliste angeführt.Neben der leistungsstarken Architektur und Rechenkapazitätüberzeugt Tiger T710 mit einer Energieeffizienz von größer odergleich 2,5 TOPS/W, 30 % höher als der Branchendurchschnitt. Dieleistungsstarke Tiger T710 unterstützt verschiedeneKI-Frameworkformate (wie TensorFlow, TensorFlow Lite, Caffe) sowieverschiedene KI-Datenformate (wie Quantisierung (INT4, INT8, INT16)und Gleitkomma (FP16)). Tiger T710 ist kompatibel mit Android NNAPIund verfügt über UNICOSs hauseigenes SDK, um die Entwicklung undBereitstellung externer KI-Anwendungen effizienter zu machen.Die weltweite Markteinführung von UNISOC Tiger T710 ist für 2020geplant.Informationen zu UNISOCUNISOC ist eine Tochtergesellschaft von Tsinghua Unigroup und einführendes Fabless-Halbleiterunternehmen, das sich in der F&E vonChipsätzen für mobile Kommunikationsgeräte und IoT betätigt. Esentwickelt mobile Chipsatz-Plattformen mit Unterstützung für dieKommunikationsprotokolle 2G/3G/4G/5G sowie verschiedeneChipsatz-Lösungen für IoT, RFFE, Drahtlosvernetzung, Sicherheit, TVund mehr. UNISOC beschäftigt um die 4.500 Mitarbeiter in 14 Zentrenfür Forschung und Entwicklung und 7 Kundendienstzentren und hat sichdas ehrgeizige Ziel gesetzt, am Weltmarkt zu einem der 3 größtenAnbieter von Chipsätzen aufzusteigen. Das Unternehmen will sich inden Bereichen IoT und Konnektivitätsausrüstung als größterChipsatz-Lieferant etablieren und in China das 5G-Feld anführen.Weitere Informationen finden Sie unter www.unisoc.com.Pressekontakt:Eileen Wang+86-186-1661-1245Eileen.wang@unisoc.comOriginal-Content von: UNISOC, übermittelt durch news aktuell