UNICEF kündigt neue Partnerschaft mit Microsoft an, um Bildungsnotstand bei den aus ihrer Heimat vertriebenen und geflohenen Kindern zu beheben

New York (ots/PRNewswire) - UNICEF hat heute eine neuePartnerschaft mit Microsoft Corp eingeleitet, um den Bildungsnotstandbei von Konflikten und Naturkatastrophen betroffenen Kindern undJugendlichen zu beheben, und ihnen zusätzlichen Schutzbereitzustellen.Im Rahmen dieser Partnerschaft entwickelt UNICEF in Zusammenarbeitmit Microsoft und der University of Cambridge den sogenannten'Learning Passport' bzw. Lern-Pass - eine digitale Plattform, dieLernangebote für Kinder und Jugendliche sowohl im Land als auchgrenzübergreifend erleichtert. Der Lern-Pass soll in Ländern, dieFlüchtlinge, Migranten und Binnenvertriebene aufnehmen, getestet underprobt werden."Konflikte und Naturkatastrophen haben sowohl dieLernmöglichkeiten als auch die Qualität der Bildung für die 75Millionen Kinder und Jugendliche, die über Landesgrenzen geflohensind oder vielfach auch gewaltsam vertrieben wurden, erheblichbeeinträchtigt", erklärt Henrietta Fore, UNICEF Executive Director."Der Lern-Pass ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wirtechnologische Innovationen nutzen können, um die zukünftigen Macher,Denker und Führungskräfte der Welt zu unterstützen - egal wo siesind, und unabhängig von den Herausforderungen".Derzeit tun sich viele Bildungssysteme in den Ländern, dieFlüchtlinge aufnehmen, schwer damit, das Bildungsniveau und diebereits vorliegenden schulischen Erfolge von Kindern und Jugendlichenmit Flüchtlings- und Migrantenhintergrund angemessen zu erfassen undrichtig einzustufen, was die Bereitstellung eines passendesBildungsangebots unmöglich macht und langfristig dieBeschäftigungsaussichten der Betroffenen einschränkt."Voraussetzung für digitale Inklusion ist die Gewährleistung, dassweltweit alle jungen Menschen, unabhängig von ihrer Situation, Zugangzu digitaler Bildung haben", kommentiert Brad Smith, President vonMicrosoft. "Diese Partnerschaft konzentriert sich auf die Entwicklungskalierbarer Lernlösungen, die es Millionen von vertriebenen Kindernermöglichen, Fähigkeiten zu erwerben und ihr Potenzial entfalten zukönnen".Im Rahmen der neuen Partnerschaft werden Microsoft und UNICEF auchinnovative Neuerungen zum Schutz der von Notsituationen betroffenenKinder und Jugendlichen entwickeln, und das digitaleFallverwaltungssystem der UNICEF für den Kinderschutz verstärken undausbauen."Dies ist eine wichtige Partnerschaft, weil die Zusammenführungengagierter Partner wie Microsoft, die bereit sind, ihre Ressourcenund ihr Fachwissen einzusetzen, dazu beitragen wird, die drängendstenHerausforderungen für die Kinder dieser Welt zu lösen", sagt CarylStern, President und CEO, UNICEF USA. "Ich habe auf der ganzen Weltden unersetzlichen Wert der Bildung für Kinder und Jugendlicheerlebt, und zwar insbesondere für die Menschen, die ihre Heimatverlassen mussten. Zusammengenommen ermöglichen Bildung und Schutzden Kindern eine bessere Zukunft, und wir freuen uns auf dieAuswirkungen dieser leistungsstarken Zusammenarbeit"."Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, um gemeinsam einmaßgeschneidertes Bildungssystem zu schaffen, das vertriebenenKindern und Jugendlichen hilft, ihr Potenzial zu entfalten und ihreTalente in eine Welt einzubringen, in der sie gebraucht werden", soPeter Phillips, Chief Executive Cambridge University Press.Informationen zu UNICEFUNICEF arbeitet in selbst schwierigsten Umfeldern, um die amstärksten benachteiligten Kinder der Welt zu erreichen. Wir sind in190 Ländern und Territorien vertreten und setzen für das Wohl jedesKindes ein, um eine bessere Welt für alle zu schaffen. WeiterführendeInformationen zu UNICEF und der Arbeit des Kinderhilfswerks findenSie unter www.unicef.org. Folgen Sie uns auf Twitter(http://twitter.com/UNICEF) und Facebook(https://www.facebook.com/unicef).UNICEF spricht keine Empfehlungen für Unternehmen, Marken,Produkte oder Dienstleistungen aus.Pressekontakt:UNICEF New York: Georgina Thompson, gthompson@unicef.org, Tel: +1 917238 1559UNICEF Genf: Jacquetta Hayes, jhayes@unicef.org, Tel: + 41 22 909 5843UNICEF USA: Ann Reinking Whitener, areinking@unicefusa.org, Tel: +1212 922 2623Logo - https://mma.prnewswire.com/media/750397/UNICEF_USA_Partners_With_Microsoft_Logo.jpgOriginal-Content von: UNICEF USA, übermittelt durch news aktuell