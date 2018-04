UNHCR warnt vor Auslagerung des Flüchtlingsschutzes

Berlin (ots) - UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der VereintenNationen, hat vor einer Auslagerung der Verantwortung für denFlüchtlingsschutz gewarnt. "Das nützt weder den Flüchtlingen nochEuropa", sagte Dominik Bartsch, Repräsentant des HohenUN-Flüchtlingskommissars in Deutschland, am Montag in Berlin. "Wirbegrüßen sehr, dass sich Europa um ein gemeinschaftliches,funktionierendes Asylkonzept bemüht", sagte Bartsch. "DieBundesregierung sollte aber nicht den Fehler machen, den Schutzeinzuschränken und an Drittstaaten auszulagern. Das mag vielleichtsehr kurzfristig Kosten sparen, langfristig ist es aber die teuerste,unsicherste und unmenschlichste Lösung."Bartsch forderte die Bundesregierung dazu auf, in der EuropäischenUnion ihr ganzes politisches Gewicht gegen eine Auslagerung desFlüchtlingsschutzes einzusetzen. Die Verantwortung für die Prüfungeines Asylgesuchs liege zunächst bei dem Staat, an den derSchutzsuchende sich wendet. Eine Verweisung an anderen Staaten sollteinsgesamt nur die Schutzmöglichkeiten erweitern, nicht zu einem"Outsourcing der Pflichten und Verantwortungen" führen.Innerhalb der EU gibt es Pläne, vor jeder inhaltlichen Prüfung vonSchutzgesuchen erst zu ermitteln, ob nicht ein Staat außerhalb der EUSchutz gewähren könnte. Bartsch erinnerte daran, dass 84 Prozent derFlüchtlinge in armen Ländern Aufnahme gefunden hätten, Europa sehenur die Spitze des Eisbergs. "Jede Idee, den Flüchtlingsschutz aufDrittstaaten abzuwälzen, nimmt nicht etwa den Druck von diesen oftschon überlasteten Ländern, sondern das reiche Europa bürdet ihnennoch weitere Lasten auf." Das europäische System brauche Reformen."Zuweilen hat man aber den Eindruck, dass im Vordergrund nicht derSchutz von Menschen steht, sondern die Verwaltung derVerantwortlichkeiten."Pressekontakt:Chris MelzerPressesprecherTelefon +49 30 202 202 10melzer@unhcr.orgMartin RentschPressereferentTelefon +49 30 202 202 15rentsch@unhcr.orgOriginal-Content von: UNHCR Deutschland, übermittelt durch news aktuell