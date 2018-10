UNHCR startet Luftbrücke: Zelte für Tsunami-Opfer auf Sulawesi

Bonn (ots) - Heute Morgen, am 19. Oktober, erreichten 435Nothilfezelte des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen(UNHCR) den Flughafen der Stadt Balikpapan in der indonesischenProvinz Kalimantan auf der Insel Borneo. Die Zelte werdenanschließend nach Sulawesi weitertransportiert und an die Erdbeben-und Tsunami-Opfer verteilt.Im Verlauf der nächsten Tage wird der UNHCR insgesamt 1.305Nothilfezelte ins Katastrophengebiet bringen. Für die kommendenWochen ist außerdem geplant, die Betroffenen mit weiteren Hilfsgüternwie Schlafmatten, Moskitonetzen und Solarlampen zu versorgen.Die heute angekommenen Zelte wurden in Balikpapan denindonesischen Behörden übergeben, die den UNHCR beim Weitertransportins benachbarte Sulawesi unterstützen. Vor Ort werden die Zelte dannvon den UNHCR-Partnern Indonesia Red Cross und Indonesian MuslimHumanitarian Foundation verteilt."Die Helfer vor Ort beschreiben die Folgen der Naturkatastropheals verheerend und jenseits aller Vorstellungen. Von Häusern, Schulenund Krankenhäusern sind nur noch Schutt und Trümmer übrig geblieben.Ganze Dörfer sind untergegangenen. Um die lebensrettende Arbeit desUNHCR vor Ort zu unterstützen, rufen wir dringend zu Spenden auf", soPeter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.Die heutige Zeltlieferung wird ungefähr 6.500 HilfsbedürftigenSchutz und eine einstweilige Unterkunft geben. Nach Schätzungen derIndonesia National Agency for Disaster Management sind etwa 68.000Häuser durch das Erbeben und den anschließenden Tsunami zerstört oderbeschädigt worden. Mehr als 2.000 Menschen verloren ihr Leben,mindestens 680 werden noch vermisst. Darüber hinaus wurden rund80.000 Einwohner von Zentralsulawesi durch die Naturkatastrophevertrieben.Hilfe für Tsunami-Opfer in Indonesien:Spendenkonto UNO-FlüchtlingshilfeSparkasse Köln-BonnIBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50 - BIC: COLSDE33Stichwort: Nothilfe IndonesienInformationen und Spenden online: http://ots.de/fEheyPPressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell