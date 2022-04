UNHCR fordert bessere Kontrolle von Gastgebern von Ukrainerinnen

LONDON (dpa-AFX) - Aus Sorge vor sexueller Ausbeutung weiblicher Flüchtlinge aus der Ukraine hat das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) Großbritannien aufgefordert, private Unterkünfte besser zu kontrollieren. Die Regierung müsse verhindern, dass Ukrainerinnen bei einzelnen Männern untergebracht werden, sagte ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks der britischen Zeitung "Guardian" (Mittwoch). Es gebe zunehmende Berichte, dass Frauen sich von Menschen gefährdet fühlten, die sie mithilfe des britischen Aufnahmeprogramms ins Land holen. Alleinreisende Frauen sowie Frauen mit Kindern müssten in Großbritannien bei Familien und Paaren unterkommen statt bei alleinstehenden Männern.

Alle Briten oder in Großbritannien Wohnberechtigten können ukrainischen Flüchtlingen unter dem Regierungsprogramm "Homes for Ukraine" für mindestens sechs Monate ein Zimmer, eine Wohnung oder ein Haus zur Verfügung stellen. Es gab Hunderttausende Angebote. Doch wegen strenger britischer Visavorschriften sind bisher erst etwa 12 000 Kriegsflüchtlinge ins Land gekommen.

Nach Angaben von Gemeinderäten sind bereits Dutzende Paarungen geplatzt. In einigen Fällen mussten Flüchtlinge in Notunterkünften unterkommen. Zuletzt häuften sich Beschwerden über mutmaßliche Ausbeutungsversuche. Louise Calvey von der Organisation Refugee Action kritisierte das Programm in der Sonntagszeitung "Observer" als "Tinder für Sex-Schleuser". Mehrere Frauen, darunter Reporterinnen, die sich als Ukrainerinnen ausgaben, hätten in kurzer Zeit anzügliche Nachrichten erhalten, berichtete der "Guardian".

Eine Regierungssprecherin betonte: "Versuche, schutzbedürftige Menschen auszubeuten, sind wirklich verabscheuungswürdig." Deshalb sehe das Regierungsprogramm Sicherheitsvorkehrungen durch das Innenministerium und lokale Behörden vor./bvi/DP/men