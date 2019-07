UNGC-Fortschrittsbericht 2018 veröffentlicht: ALDI erzielt nachhaltige Erfolge

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - ALDI wird immer nachhaltiger -darüber berichten die Discounter jetzt in ihrem aktuellenFortschrittsbericht im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im United NationsGlobal Compact (UNGC). Vor zwei Jahren sind die UnternehmensgruppenALDI Nord und ALDI SÜD als erste Lebensmitteleinzelhändler dem UNGCbeigetreten. Mit dem Beitritt haben sie sich dazu verpflichtet, zehnuniverselle Nachhaltigkeits-Prinzipien der UN im täglichenwirtschaftlichen Handeln umzusetzen und regelmäßig darüber zuberichten."Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern Projekte und Initiativenin allen wesentlichen Nachhaltigkeitsbereichen erfolgreichvorangetrieben. Auch in Zukunft möchten wir auf diesen Erfolgenaufbauen. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass dieUnternehmensgruppe ALDI SÜD erst am Anfang ihrer Reise steht", soAnke Ehlers, Managing Director Corporate ResponsibilityInternational, HOFER KG - International Management Holding Salzburg ."Der UNGC-Fortschrittsbericht ist Teil eines kontinuierlichen,offenen Dialogangebots an unsere Stakeholder", so Rayk Mende,Geschäftsführer International Corporate Responsibility & QualityAssurance bei ALDI Nord. "Es ist uns ein besonderes Anliegen,transparent über unsere Fortschritte zu informieren, aber auchaufzuzeigen, wo wir noch Verbesserungspotential sehen. Wir tun diesim Sinne unserer Kunden, damit sie über das gesamte Sortiment hinwegmit einem guten Gewissen bei uns einkaufen können."Analyse der Menschenrechts-Risiken und Ausbau der SocialAssessmentsIm vergangenen Jahr haben die Discounter eine systematische undflächendeckende Analyse der sozialen und ökologischenMenschenrechtsrisiken entlang der Food-Lieferketten durchgeführt.Zudem haben ALDI Nord und ALDI SÜD sowie ihre Partner die Anzahl derALDI Social Assessments (ASA) in ihren Produktionsstätten imNon-Food-Bereich deutlich gesteigert.Erweiterung des Bio- und Fairtrade-Sortiments in DeutschlandDeutliche Fortschritte gibt es auch im Ausbau des nachhaltigenSortiments: ALDI Nord und ALDI SÜD bieten mit insgesamt über 660*Artikeln eine große Auswahl an Bio-Produkten in verschiedenen Sorten.Damit konnten die Discounter ihre Stellung als Marktführer im BereichBio-Lebensmittel laut GfK-Daten in 2018 deutschlandweit beibehalten.Auch das Angebot an Fairtrade-zertifizierten Lebensmitteln hat sichdeutlich vergrößert. Allein in Deutschland haben die beidenDiscounter im letzten Jahr rund 80** Produkte gelistet, dieFairtrade-zertifiziert sind. Darüber hinaus steht eine Vielzahl anProdukten aus dem Fairtrade Kakao-Programm in den ALDI Regalen. DasAngebot wird weiter ausgebaut. In 2019 stammen zum Beispiel sämtlicheSaisonartikel des Oster- und Weihnachtssortiments aus denKakao-Kooperativen.Verpackungen im FokusEin weiteres Fokusthema ist die Reduktion von Verpackungsabfall:Dafür haben ALDI Nord und ALDI SÜD in Deutschland im Jahr 2018 dieALDI Verpackungsmission gestartet. Ein zentrales Ziel ist es, bis zumJahr 2025 das Gesamtgewicht der Eigenmarken-Verpackungen - relativzum Umsatz - um 30 Prozent zu reduzieren. Bis 2022 sollen darüberhinaus 100 Prozent der Eigenmarken-Verpackungen recyclingfähig sein.Wo immer möglich, sparen die Discounter Verpackungen ein. Alleindurch den Verzicht auf die symbolträchtige Folie bei den Salatgurkenwerden 120 Tonnen Kunststoff jährlich vermieden.Die Fortschrittsberichte können unter den folgenden Linksabgerufen werden:ALDI Nord:www.cr-aldinord.com/update-2018ALDI SÜD:https://cr.aldisouthgroup.com/en/cr-portal/simply-responsible/ungcWeitere Infos zum UN Global Compact: globalcompact.de*/ ** gezählt wurden die Produkte bei ALDI Nord und ALDI SÜD unddann addiertPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell