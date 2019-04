UNFPA-Weltbevölkerungsbericht 2019: Selbstbestimmungsrecht bleibt Zukunftsmusik / Familienplanung noch längst nicht für alle Menschen möglich

Hannover (ots) - Eine zukunftsfähige, menschenrechtsbasierteBevölkerungspolitik bedarf einer weltweiten Durchsetzung sexuellerund reproduktiver Selbstbestimmung sowie der Gleichstellung derGeschlechter. Doch davon sind wir trotz aller in der Vergangenheiterzielten Erfolge noch weit entfernt. Zu diesem Schluss kommt derdiesjährige Weltbevölkerungsbericht, den der UN-BevölkerungsfondsUNFPA unter dem Titel Unfinished business - Reproduktive Rechte undEntscheidungsfreiheit FÜR ALLE im Jahr seines 50-jährigen Bestehensheute in Berlin vorlegte."Universeller Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit undRechten - insbesondere für Mädchen, Frauen und Jugendliche - istentscheidend für die Erreichung der in der Agenda 2030 fürnachhaltige Entwicklung formulierten Ziele", betontUNFPA-Exekutivdirektorin Dr. Natalia Kanem. Diese Überzeugung standbereits im Zentrum der Kairoer Weltbevölkerungskonferenz 1994, aufder erstmals Bevölkerungs-, Entwicklungs- und Frauenrechtspolitikverbunden wurden.Noch immer sind zentrale Aspekte sexueller und reproduktiverGesundheit und Rechte wie umfassende sexuelle Aufklärung und Zugangzu zuverlässigen Verhütungsmitteln, Informationen undDienstleistungen durch politische, ökonomische und soziale Umständesowie durch kulturelle Normen beeinträchtigt. Insbesondere diefehlende Geschlechtergerechtigkeit, Gender-Normen und derenAuswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen stehen der Umsetzungdes Kairoer Aktionsprogrammes im Wege. Geschätzte 214 MillionenFrauen und Mädchen weltweit haben heute noch immer keinen Zugang zumodernen Verhütungsmitteln - das ist jede vierte Frau im gebärfähigenAlter in Entwicklungsländern.Nachhaltige Entwicklungsziele der Agenda 2030 ohne Verwirklichungreproduktiver Rechte nicht erreichbar"Es ist höchste Zeit", so DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr, "dieThemen von Kairo noch stärker in die aktuellenEntwicklungs-Strategien zu integrieren. Ein Engagement für eineglobale nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, wenn die sexuellenund reproduktiven Rechte und die Entscheidungsfreiheit aller Menschenumgesetzt werden. Dafür müssen vor allem der universelle Zugang zuVerhütungsmitteln ermöglicht, die Versorgung bei Schwangerschaft undGeburt gewährleistet sowie Aufklärung und Bildung für junge Menschendeutlich verbessert werden."Regionale und globale Allianzen zivilgesellschaftlicher undstaatlicher Organisationen stellen sich mit UNFPA hinter das KairoerAktionsprogramm. Sie arbeiten gemeinsam daran, einemenschenrechtsbasierte Bevölkerungsentwicklung zu ermöglichen. DieseBemühungen müssen intensiviert werden, damit alle Jugendlichenaufgeklärt, alle Schwangerschaften gewollt und alle Geburten sichersind.Die deutsche Kurzfassung des Weltbevölkerungsberichts, die auchdie jüngsten demografischen Indikatoren und Gesundheitsdaten für alleLänder und Regionen der Erde enthält, finden Sie unterwww.dsw.org/weltbevoelkerungsberichtDie englische Originalfassung sowie spanische und französischeÜbersetzungen finden Sie unter www.unfpa.orgÜber UNFPAUNFPA fördert eine Welt, in der jede Schwangerschaft gewollt, jedeGeburt sicher und das Potenzial jedes jungen Menschen verwirklichtwird.Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Ziel unserer Arbeit ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts aufFamilienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklungbeizutragen. Jugendliche sind daher die wichtigste Zielgruppe unsererProjekte. Auf nationaler und internationaler Ebene bringen wir uns inpolitische Entscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit,Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter ein.Weitere Informationen:- Highlights aus dem Weltbevölkerungsbericht 2019(http://ots.de/14Lriz)- Ausgewählte Grafiken (http://ots.de/qWSeF4)- Cover des Weltbevölkerungsberichts in hoher Auflösung(http://ots.de/s7U2IS)Pressekontakt:Dr. Martina AdamLeiterin KommunikationDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 25 | 30175 HannoverTelefon: 0511 94373-31 | Fax: 0511 94373-73E-Mail: martina.adam@dsw.orgInternet: www.dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell