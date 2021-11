UNFASSBAR: Diese beiden Superstars der Impfstoff-Szene performen!

Liebe Leser,

am gestrigen Tag konnten die Anhänger der Aktie von Unternehmen der mRNA-Impfstoffe feiern. Sowohl BioNTech wie auch Moderna haben unglaubliche Gewinne davon getragen. Die Richtung war absehbar, das Tempo nicht. Jetzt kann es dennoch weiter gehen.

Das ist ein Ritt….

Die Aktie von BioNTech konnte am Montag sogar ein Plus in Höhe von mehr als 10 % für sich verbuchen. Die Notierungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



