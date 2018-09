UNESCO City of Music Hannover begrüßt den Internationalen Joseph Joachim Violinwettbewerb 2018 (FOTO)

Hannover (ots) -Alle drei Jahre begeistert der Internationale Joseph JoachimViolinwettbewerb Hannover das Publikum und führt denhochqualifizierten Geigen-Nachwuchs nach Hannover. 39 der weltweitgrößten Talente werden sich vom 11. bis 27. Oktober 2018 der Jury unddem Publikum präsentieren.Die 10. Wettbewerbsausgabe verlangt die Präsentation einesherausfordernden Repertoires in mindestens zwei und maximal fünfWettbewerbsrunden. Mehr als 20 hochkarätige Konzerte kann dasPublikum in der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover unddem NDR Landesfunkhaus erleben.Für die ersten drei Runden mit Solo- und Duorepertoire darf dasPublikum sich auf international gefeierte Pianisten an der Seite derWettbewerbsteilnehmer freuen: Natsumi Ohno, Melanie Chae, ThomasHoppe, Boris Kusnezow und Rohan De Silva. Ihr Streichquintett spielendie Finalisten dann an der Seite des gefeierten Kuss Quartetts. Wiegewohnt steht für das große Violinkonzert mit Symphonieorchester dieNDR Radiophilharmonie zur Verfügung, in diesem Jahr unter der Leitungdes Chefdirigenten Andrew Manze. Glanzvoll umrahmt werden dieWettbewerbskonzerte vom Eröffnungskonzert am 11. Oktober, dastraditionell vom Ersten Preisträger des vergangenen Wettbewerbs,Sergey Dogadin, gespielt wird und dem Gala-Preisträgerkonzert, indessen Rahmen auch die Preisverleihung stattfindet.Mehr als 140.000 Euro stellt die Stiftung Niedersachsen alsPreisgelder zur Verfügung. Die Leistung des Ersten Preisträgers wirdzudem mit Debütkonzerten, der Leihgabe einer erlesenenGuadagnini-Geige durch die Fritz Behrens Stiftung und der weltweitenDistribution einer CD honoriert. 10 Teilnehmenden, denen der Sprungins Finale nicht gelingt, wird zudem mit der Reihe 'Zu Gast inNiedersachsen' ein attraktives Auftrittsformat geboten.Eine Übersicht über die vielen weiteren Kulturveranstaltungenfinden Sie unter www.hannover.de/Kultur-Freizeit.Weitere Informationen zur UNESCO City of Music Hannover stehenunter: www.hannover.de/unesco bereit.Hintergrundinformationen zum Internationalen Joseph JoachimViolinwettbewerb HannoverSeit 1991 richtet die Stiftung Niedersachsen den 'InternationalenJoseph Joachim Violinwettbewerb Hannover' unter der künstlerischenLeitung von Prof. Krzysztof Wegrzyn aus. Namensgeber ist derAusnahmemusiker Joseph Joachim, der als Konzertmeister in Hannoverwirkte und von hier aus seine internationale Karriere begann. Auchder Wettbewerb ist Startpunkt für internationale Karrieren derViolinistinnen und Violinisten, die sich alle drei Jahre bewerben.Wer fünf Wettbewerbsrunden hindurch mit seinem besonderen Talent,seiner Virtuosität und seiner künstlerischen Persönlichkeitüberzeugt, dessen Leistung wird mit eindrucksvollen Geldpreisen,einer wertvollen Guadagnini-Geige als Leihgabe, internationalenDebütkonzerten und der weltweiten Distribution einer CD honoriert.Stiftung NiedersachsenSeit 1987 engagiert sich die Stiftung Niedersachsen für Kunst,Kultur, Wissenschaft und Bildung im ganzen Land. AlsLandeskulturstiftung stärkt sie durch die Förderung gemeinnützigerProjekte die Vielfalt der Kultur in Niedersachsen und trägt zurProfilierung des Kulturstandortes bei. Pro Jahr fördert die Stiftungrund 200 Projekte und ist zudem selbst operativ tätig.Künstlerischer LeiterProf. Krzysztof Wegrzyn ist Initiator und Künstlerischer Leiterdes JJV Hannover. Seit 1993 hat er eine Professur für Violine an derHochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover inne, derenVizepräsident er auch ist. Er leitet Meisterklassen in Europa, denUSA und Asien, engagiert sich zusätzlich seit vielen Jahren für dieKammermusik und ist Gründer des Ensembles 'il gioco col suono'. Fürseine Verdienste um das Musikleben in Niedersachsen wurde ihm derMusikpreis des Landes verliehen.PartnerBeim Joseph Joachim Violinwettbewerb schließen sich wichtigeInstitutionen des hannoverschen und niedersächsischen Musiklebenszusammen. Die Stiftung Niedersachsen kooperiert mit der Hochschulefür Musik, Theater und Medien Hannover, der NDR Radiophilharmonie,der Fritz Behrens Stiftung und NDR Kultur.TicketsKarten für alle Wettbewerbskonzerte 2018 sind im Vorverkauf anallen Vorverkaufsstellen mit reservix-Anschluss erhältlich.Weitere Informationen sowie Pressefotos finden Sie unter:www.jjv-hannover.dePressekontakt:Pressekontakt JJV:Stiftung NiedersachsenKatharina NitschTelefon: (0)511 - 990 54 18presse@jjv-hannover.dePressekontakt HMTG:Hannover Marketing undTourismus GmbHMaike ScheunemannTelefon: 0511/123490-26presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell