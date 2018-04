UNCHAIN Convention: Eine Konferenz, die Ketten sprengt! / Die internationale Krypto-Community pilgert nach Hamburg

Hamburg (ots) - Mit der UNCHAIN Convention findet die visionärsteKonferenz für Kryptowährungen und Blockchain-Geschäftsmodelle inDeutschland statt: Am 31.05. und 01.06. präsentieren sich in Hamburgmehr als 25 internationale Speaker. "Wir veranstalten UNCHAINdiesjährig erstmalig zusammen mit der LaBITConf. Südamerika, dieihrerseits als eine der besten Bitcoin-Konferenzen weltweit gilt",sagt Co-Veranstalter Oskar Giese. Im Zentrum steht diegesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung vonKryptowährungen. Ziel des Events ist die Zusammenführung derinternational führenden Krypto-Community mit der deutschenWirtschaft. Vor allem auch das umfangreiche Rahmenprogramm mitzahlreichen Social Events wie z.B. einer Hafenrundfahrt mit denSpeakern bietet hierfür beste Gelegenheiten.Programmleiter und Co-Veranstalter Aaron König, der bereits dasBitfilm Festival erfolgreich aus der Taufe gehoben hat, weiß:"Kryptowährungen und Blockchain-Technologie sind hochspannend undwerden Wirtschaft und Gesellschaft noch mehr umwälzen als dasInternet. Es gibt keine bessere Methode um sich über diese Themen zuinformieren, als aus erster Hand von den Machern, die diese neue Weltgestalten."Die Referenten sind u.a. Maria Jones aus München,Marketingleiterin des Cointelegraph, einer der wichtigsten Medien derKryptowelt. Sie spricht über die menschliche Seite derKryptoindustrie. Rosine Kadamani, Blockchain Academy São Paulo,referiert über den Entwicklungsstand und Perspektiven in Brasilien.Aus Buenos Aires spricht Diego Zaldívar, Mitbegründer und CEO von RSKLabs, sowie Präsident der Lateinamerikanischen Bitcoin Association.Sein Thema: Wie Kryptowährungen den ärmsten Menschen inEntwicklungsländern helfen, Zugang zum globalen Finanzsystem zuerhalten. Ein weiterer Hochkaräter ist Alex Puig, Organisator derBlockchain Week Barcelona und u.a. Berater der spanischen Regierungin Blockchain-Projekten. Ebenso mit an Bord: Jeff Gallas, Co-GründerBundesverband Bitcoin sowie Erik Voorhees aus den VereinigtenStaaten, Gründer und CEO von ShapeShift, kürzlich zur weltweiteinflussreichsten Blockchain-Persönlichkeit gekürt.Die Tickets kosten 980 Euro für zwei oder 600 Euro für einen Tagund beinhalten Catering, Getränke sowie die Aftershow-Party. Wer2.500 Euro zahlt, erhält das UNCHAIN Experience Ticket, welches dasumfangreiche Rahmenprogramm inkludiert. Veranstaltungsort: TheaterKehrwieder, Hamburg.Pressekontakt:Rückfragen UNCHAIN ConventionOskar Giese040/21 09 18 12pr@unchain.hamburgRückfragen PresseWorthansa KommunikationSandra Goetz040/46 96 15 96go@worthansa.deOriginal-Content von: UNCHAIN Convention, übermittelt durch news aktuell