UNBUILDING WALLS / GRAFT und Marianne Birthler werden Kuratoren des Deutschen Pavillons bei der Architekturbiennale 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau undReaktorsicherheit (BMUB) hat heute die Kuratoren des deutschenBeitrags für die Architekturbiennale 2018 bekannt gegeben: zusammenmit Marianne Birthler werden Lars Krückeberg, Wolfram Putz und ThomasWillemeit von GRAFT den Deutschen Pavillon auf der Biennale inVenedig 2018 gestalten. Die Architekten und die ehemaligeBundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstesder DDR wurden vom Ministerium auf Empfehlung der Auswahlkommissionim Rahmen des offenen Wettbewerbsverfahrens mit ihrem Beitrag"UNBUILDING WALLS" ausgewählt.Die Ausstellung "UNBUILDING WALLS" reagiert auf gegenwärtigeDebatten über Nationen, Protektionismus und Abgrenzung. Während dieWelt zusammenwächst, werden zunehmend Mauern diskutiert underrichtet, die Menschen voneinander trennen. Mauern können Spaltung,Macht und Ausschluss, aber auch Schutz bedeuten.2018 ist Deutschland 28 Jahre vereint, exakt so lange, wie dieinnerdeutsche Mauer (1961-1989) bestand. Im Deutschen Pavillon nehmenGRAFT und Marianne Birthler diese Zeitengleiche zum Anlass, dieAuswirkungen von Teilung und den Prozess der Heilung als dynamischesräumliches Phänomen zu untersuchen. Bezugnehmend auf dasübergeordnete Biennale Thema "Freespace" der Architektinnen vonGrafton, liegt besonderes Augenmerk auf herausragendenstadträumlichen und architektonischen Beispielen, die sich mitTrennung oder Zusammenwachsen auseinandersetzen.Der Ausgangspunkt der innerdeutschen Mauer, deren Existenz undDekonstruktion zum Symbol für Scheitern von Dialog und dessenÜberwindung geworden ist, wird zum Hintergrund für die aktuelleinternationale Debatte über Ausgrenzung und Spaltung.Über GRAFT:GRAFT wurde 1998 von Lars Krückeberg, Wolfram Putz und ThomasWillemeit in Los Angeles gegründet. Mit weiteren Standorten in Berlinund Peking arbeitet das hybrid office seither weltweit in denBereichen Architektur, Stadtentwicklung, Design und Kommunikation.GRAFT zeichnet sich durch seine experimentierfreudige undinterdisziplinäre Entwurfspraxis aus. Seit der Gründung arbeitet dasBüro neben klassischen Auftragsarbeiten auch in selbstinitiiertenProjekten, darunter SOLARKIOSK, als Gründungspartner undBeiratsmitglied der Make it Right Foundation sowie mit Heimat2. MitGRAFT Brandlab gründeten die GRAFT Partner gemeinsam mit LindaStannieder im Jahr 2014 eine Kommunikationsagentur, die an derSchnittstelle zwischen Architektur, Design und Branding agiert. GRAFTbeschäftigt ein interdisziplinäres Team aus 150 Mitarbeitern.Das Kuratorenteam besteht aus:Wolfram PutzArchitekt BDA*16.06.1968 in Kiel// Wolfram Putz studierte Architektur an derTechnischen Universität Braunschweig und schloss als Dipl.-Ing. Arch.ab. Er machte seinen Master an der University of Utah, Salt LakeCity, und an dem Southern Californian Institute of Architecture, USA.1998 gründete Wolfram Putz das Büro GRAFT zusammen mit LarsKrückeberg und Thomas Willemeit.Nach einer Gastprofessur 2008-2009 sowie einerVertretungsprofessur 2016-2017 an der RWTH Aachen hat Wolfram Putzaktuell eine Gastprofessur an der TU Delft inne.Lars KrückebergArchitekt BDA*17.03.1967 in Hannover// Lars Krückeberg hat Architektur an derTechnischen Universität Braunschweig, der Università degli Studi diFirenze und dem Deutschen Institut für Kunstgeschichte in Florenz,Italien, studiert. Er machte seinen Abschluss Dipl.-Ing. Arch. inBraunschweig und erhielt seinen Masterabschluss in Architektur amSouthern Californian Institute of Architecture SCI Arc, Los Angeles,USA. 1998 gründete Lars Krückeberg das Büro GRAFT zusammen mitWolfram Putz und Thomas Willemeit.Nach Gastprofessuren an der Hafen City Universität Hamburg sowieder RWTH Aachen hat Lars Krückeberg aktuell eine Gastprofessur an derTU Delft inne.Thomas WillemeitArchitekt BDA*03.03.1968 in Braunschweig// Thomas Willemeit studierteArchitektur an der Technischen Universität Braunschweig unddiplomierte 1997 nach Meisterklassen zu Architektur und Städtebau amBauhaus Dessau und in Wien. Nach zweijähriger Tätigkeit im StudioDaniel Libeskind gründete Thomas Willemeit in Los Angeles das BüroGRAFT zusammen mit Wolfram Putz und Lars Krückeberg.Neben seiner Tätigkeit als Architekt gewann Thomas Willemeitzahlreiche Preise als Violinist, Sänger und Dirigent. Er warGastprofessor der Architektur an der RWTH Aachen, an derPeter-Behrens-School-of-Art Düsseldorf und ist derzeit Gastprofessoran der TU Delft.Marianne Birthler*22.01.1948 in Berlin// Marianne Birthler ist eine deutschePolitikerin (Bündnis 90/Die Grünen) und war von 2000 bis März 2011die Bundesbeauftragte für die Unterlagen desStaatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen DemokratischenRepublik. Neben verschiedenen persönlichen Preises erhielt sie 2011das Große Verdienstkreuz mit Stern.