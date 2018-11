"UNANTASTBAR - Der Kampf für Menschenrechte" am Dienstag im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -In der ZDFmediathek ist die 90-minütige Dokumentation bereitsjetzt verfügbar - das ZDF sendet "UNANTASTBAR - Der Kampf fürMenschenrechte" am Dienstag, 4. Dezember 2018, 20.15 Uhr. Anlässlichdes 70. Jahrestages der UN-Menschenrechtserklärung bieten AngelaAndersen und Claus Kleber eine globale Bestandsaufnahme, die zeigt,wie es um die Grundwerte der menschlichen Zivilisation zurzeitbestellt ist. Am Donnerstag, 29. November 2018, 13.00 Uhr, ist ClausKleber im "ZDF-Mittagsmagazin" zu Gast und berichtet im Gespräch mitModerator Andreas Wunn über die Dokumentation.Die Dokumentation zeigt: 70 Jahre nach der UN-Deklaration ist dieglobale Einhaltung der Menschenrechte nach wie vor ein unerreichtesIdeal - aber eines, für das es sich zu kämpfen lohnt. Die 30 Artikelder UN-Menschenrechtserklärung umfassen mehr als Presse-, Meinungs-und Versammlungsfreiheit, das Recht auf freie Wahlen und das Verbotvon Folter und Sklaverei. Zu den Menschenrechten zählt auch vieles,was im Streben nach Wohlstand und Sicherheit manchmal inVergessenheit zu geraten droht - wie das Recht auf Arbeit oder Asyl.Zwar wurden 1948 angesichts der Gräuel des Zweiten Weltkrieges dievermeintlich für alle Erdenbürger gültigen Menschenrechte formuliert,diese manifestierten aber eine westlich-abendländischeWeltanschauung. Die Sitten und Wertevorstellungen der islamischenWelt sowie asiatische Gesellschaftsnormen wurden nicht gleichermaßenberücksichtigt. Liegt darin ein Schlüssel zum Verständnis aktuellerKonflikte und Krisen? Welche Nachbesserungen sind nötig?In der Dokumentation kommen Stimmen aus vielen Teilen der Welt zuWort - Menschen, die an der Basis arbeiten, ebenso wie solche, diedie Last politischer Verantwortung kennen. Biografisch stechen dabeizwei Protagonisten heraus: die ehemalige US-Außenministerin MadeleineAlbright, die in Prag geboren wurde und als Kind die Schrecken desNaziterrors erlebte, und der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck,der in verschiedenen Funktionen für die Einhaltung der Menschenrechtestritt: als Pastor in der DDR, nach der Wende als Bundesbeauftragterfür die Stasi-Unterlagen und schließlich als deutschesStaatsoberhaupt.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/unantastbar/Die Dokumentation in der ZDFmediathek: https://ly.zdf.de/Ddc/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell