UMH Properties: Das gibt’s ja gar nicht!

Am 22.03.2019, 13:41 Uhr notiert die Aktie UMH Properties an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 14,01 USD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt UMH Properties mit einer Rendite von 13,54 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,69 Prozent. Auch hier liegt UMH Properties mit 9,85 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet UMH Properties höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 1,01 Prozentpunkte (5,2 % gegenüber 4,19 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der UMH Properties-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 14,3 USD. Der letzte Schlusskurs (14,03 USD) weicht somit -1,89 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (13,49 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4 Prozent), somit erhält die UMH Properties-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die UMH Properties-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.