UMH Properties: Wirklich?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert UMH Properties per 24.07.2018 bei 15,57 USD.Unser Analystenteam hat UMH Properties auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,62 Prozent liegt UMH Properties 0,57 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Real Estate" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,06. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

