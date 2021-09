UL unterstützt die Einführung des mobilen Führerscheins mittels eines neuen Zertifizierungssystems für elektronische Identifizierung

London (ots/PRNewswire) -Elektronische Identifizierungdienste von UL helfen bei der Einführung von sicheren, weltweit interoperablen digitalen Ausweisen.UL, das weltweit führende Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es ein Zertifizierungssystem für elektronische Identifizierung (eID) eingeführt hat, um Produkte auf ihre Konformität mit ISO/IEC 18013-5:2021, der neuen internationalen Norm für persönliche Identifizierung für einen mobilen Führerschein (mDL), zu prüfen. Diese globale Norm spezifiziert interoperable Protokolle für digitale Berechtigungsnachweise und ein Datenmodell für eine mDL. Sie kann auch für andere digitale Ausweise genutzt werden, die weit über den Führerschein hinausgehen.Die Ankündigung erfolgte im Rahmen eines Vortrags von Arjan Geluk, Lead Advisor bei UL für Cybersicherheit, Identitätsmanagement und Sicherheit, auf der Identity Week (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3294694-1&h=3487123284&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3294694-1%26h%3D3116340634%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3294694-1%2526h%253D14115978%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.terrapinn.com%25252Fexhibition%25252Fidentity-week%25252Findex.stm%2526a%253DIdentity%252BWeek%26a%3DIdentity%2BWeek&a=Identity+Week), die von heute bis Donnerstag, 23. September, in London stattfindet. Geluk sagte: "Ich bin stolz darauf, dass UL jetzt Zertifizierungsdienste für die Implementierung von mobilen Führerscheinen anbietet. Damit setzen wir unser Engagement für die Einführung sicherer, datenschutzkonformer und weltweit interoperabler digitaler Ausweise fort."Der Start der UL Interoperabilitätszertifizierungsdienste nach ISO/IEC 18013-5 fällt mit der Verabschiedung dieser neuen internationalen Norm zusammen und fördert die nahtlose Einführung interoperabler mDL-Implementierungen auf der ganzen Welt.Ian Grossman, Vizepräsident für Mitgliederdienste und öffentliche Angelegenheiten bei der American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA), sagte: "Die AAMVA ist dankbar für die hervorragende Arbeit, die geleistet wurde, um einen Interoperabilitätsstandard zu schaffen. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ist für die Schaffung eines robusten und vertrauenswürdigen mDL-Ökosystems unabdingbar.""Ich freue mich, dass die ISO die Norm ISO/IEC 18013-5 fertiggestellt hat: eine internationale Norm, die eine zuverlässige, sichere und datenschutzfreundliche Methode für den Austausch und die Überprüfung mobiler Berechtigungsnachweise bietet", fügte Bas van den Berg hinzu, Sekretär der Themengruppe XIX zum virtuellen Führerschein bei der Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities und Leiter der Führerscheinabteilung bei der niederländischen Fahrzeugbehörde. "Es ist schön, dass es für Emittenten und Prüfstellen die Möglichkeit gibt, den Nachweis zu erbringen, dass ihre Lösung diesem neuen Standard entspricht. Somit können sie sich der internationalen Einsetzbarkeit ihrer Lösungen sicher sein."Die Prüf- und Zertifizierungsdienste von UL prüfen die Konformität mit der Norm für mDL- und mDL-Lesegeräte-Anwendungen. Sobald ein Produkt zertifiziert ist, kann das UL Prüfzeichen mit der Anwendung in Verbindung gebracht und für die Vermarktung einer Lösung genutzt werden. Dabei zeigt das UL Promotional Badge in Marketingmaterialien an, dass das Produkt mit jeder anderen ISO/IEC 18013-5-konformen Implementierung interoperabel ist.Die eID-Zertifizierungen von UL sind die neuesten Dienstleistungen in einer Reihe von Lösungen, die das Vertrauen in digitale Berechtigungsnachweise stärken. UL bietet unabhängige Schulungen, strategische Beratung, Testreihen, Zertifizierungstests und Cybersecurity-Evaluierungsdienste für mDL- und mDL-Lesegeräte-Implementierungen und andere Formen von eID. Erfahren Sie mehr über die e-ID-Lösungen von UL (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3294694-1&h=758904999&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3294694-1%26h%3D1788984849%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3294694-1%2526h%253D1240162597%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ul.com%25252Fservices%25252Felectronic-identification-eid-solutions%2526a%253DUL%252527s%252BeID%252Bsolutions%26a%3De-ID-L%25C3%25B6sungen%2Bvon%2BUL&a=e-ID-L%C3%B6sungen+von+UL).Informationen zu ULUL ist das weltweit führende Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft. Wir bieten Tests, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC), Schulungs- und Beratungsdienste, Lösungen für das Risikomanagement und wichtige Geschäftseinblicke, um unsere Kunden in mehr als 100 Ländern bei der Erreichung ihrer Ziele in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Unser fundiertes Wissen zu Produkten und unsere Intelligenz in der Lieferkette machen uns zum Partner der Wahl für Kunden mit komplexen Herausforderungen. Erfahren Sie mehr auf UL.com.Für Informationen über die Entwicklung von Standards und andere gemeinnützige Aktivitäten besuchen Sie UL.org.