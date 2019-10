UL und Underwriters Laboratories kündigen Führungswechsel an (FOTO)

Northbrook, Illinois (USA) (ots) -UL und seine Muttergesellschaft Underwriters Laboratories gabenheute bekannt, dass sich Keith Williams nach 15 Jahren Dienstzeitentschieden hat, sich als Präsident und CEO zurückzuziehen. Um einenreibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Herr Williams dieUnternehmen während einer Übergangszeit weiterhin unterstützen.Jennifer Scanlon wurde vom UL Board of Directors zur Präsidentinund CEO von UL und zum Mitglied des UL Board of Directors ernannt undtritt zum 30. September seine Nachfolge an. Sie war zuletztPräsidentin, CEO und Direktorin der USG Corporation, einem116-jährigen innovativen Bauproduktehersteller und einem der ältestenKunden von UL. Sie ist die erste Frau, die als Präsidentin und CEOvon UL tätig ist.James Shannon, Vorsitzender des UL Board of Directors und desUnderwriters Laboratories Board of Trustees, sagt: "Jennifer Scanlonbringt Integrität, Erfahrung, Talent und Technologieexpertise zu UL.Da sie zuvor die weltweit 8.000 Mitarbeiter von USG geleitet hat,wird UL außerdem von ihrer globalen Sichtweise profitieren. Durch ihrEngagement für Sicherheit und Innovation und ihre nachgewiesenenErfolge beim Aufbau eines globalen Unternehmens sind wir sicher, dasssie die richtige Führungskraft für UL ist.""Der technologische Fortschritt sorgt für dramatischeVeränderungen bei den Kunden von UL", sagte Frau Scanlon. "AlsUnternehmen mit einem hohen Innovationsgrad sind wir in derbesonderen Position, unsere Kunden bei der sicheren Verbreitung ihrerProdukte zu unterstützen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mitden 14.000 talentierten Mitarbeitern von UL auf der ganzen Welt, umunsere Fähigkeiten auf dem 125-jährigen Ruf von UL in SachenSicherheit und Vertrauen auszubauen."Underwriters Laboratories gab außerdem bekannt, dass dasKuratorium Terrence Brady, derzeit Präsident von UnderwritersLaboratories, aufgrund von Herrn Williams Eintritt in den Ruhestandzum 1. Januar 2020 zum Präsidenten und CEO von UnderwritersLaboratories ernannt hat. Herr Brady wird weiterhin dieUmstrukturierung der 125 Jahre alten gemeinnützigen Organisationleiten, um die weltweit führende Forschungseinrichtung fürSicherheitswissenschaften und Normenentwicklung zu werden.Herr Shannon ergänzte: "Angesichts der starken Erfolgsbilanz vonTerrence Brady in unserem Unternehmen wissen wir, dass er als neuerPräsident und CEO von Underwriters Laboratories weiterhin einbedeutender Gewinn für uns sein wird. Bei Underwriters Laboratorieshat er in all seinen Führungspositionen hervorragende Leistungenerbracht, um unsere Strategie zu verbessern und die Umsetzung zufördern. Terrence Bradys Wissen aus erster Hand über die UnderwritersLaboratories, ihre Geschichte, Mission und Einsatzmöglichkeiten wirdden Underwriters Laboratories und ihren Partnern sehr zugute kommen.""Seit 125 Jahren bemühen sich die Underwriters Laboratories, durchSicherheit Vertrauen zu schaffen. Ich freue mich, auf diesemFundament als Präsident und CEO aufzubauen, um das Vertrauen inunsere Organisation, den entscheidenden Faktor für unseren Erfolg, zustärken. Innovative Sicherheitsforschung, Normenentwicklung undÖffentlichkeitsarbeit sind nach wie vor vorrangig. Wir wollen mitunseren Partnern zusammenarbeiten, um die Welt sicherer zu machen",so Terrence Brady.Über ULUL wendet wissenschaftliche Erkenntnisse an, um Sicherheits- undNachhaltigkeitsprobleme zu lösen und trägt damit zur Schaffung einerbesseren Welt bei. Wir stärken das Vertrauen, indem wir die sichereEinführung innovativer neuer Produkte und Technologien ermöglichen.Jeder bei UL teilt die Leidenschaft, die Welt sicherer zu machen.Unsere gesamte Arbeit, von unabhängiger Forschung und Entwicklung vonStandards über Tests und Zertifizierungen bis hin zur Bereitstellunganalytischer und digitaler Lösungen, trägt zur Verbesserung derLebensbedingungen auf der ganzen Welt bei. Unternehmen, Industrien,Regierungen, Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit vertrauen uns,damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Um mehr zuerfahren, besuchen Sie UL.com.Über Underwriters LaboratoriesUnderwriters Laboratories ist eine gemeinnützige Organisation, diesich der Förderung der UL-Mission zur öffentlichen Sicherheit durchwissenschaftliche Erkenntnisse verschrieben hat. Die Organisationführt gründliche unabhängige Recherchen und Analysen vonSicherheitsdaten durch, berufen Experten auf der ganzen Welt ein, umRisiken anzusprechen, tauscht Wissen durch Sicherheitsaufklärung undÖffentlichkeitsarbeit aus und entwickelt Standards, um eine sichereKommerzialisierung der sich entwickelnden Technologien zugewährleisten. Sie verfolgt kooperative und wissenschaftliche Ansätzemit Partnern und Interessengruppen, um Innovationen und Fortschrittebei der Verbesserung von Sicherheit, Schutz und Nachhaltigkeitvoranzutreiben, die letztlich das gesellschaftliche Wohlergehenverbessern.Underwriters Laboratories finanziert unsere Arbeit durchFördermittel, die Lizenzierung von Standarddokumenten und dieGeschäftstätigkeit unserer Tochtergesellschaft UL Inc., die auchunsere gemeinsame Mission durch Tests, Inspektionen, Audits,Zertifizierungen, Verifikationen, Beratung, Schulungen, analytischeund digitale Anwendungsdienste fördert. 